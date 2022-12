Datele MAE arata ca autoritatile stiau din 2001 ca Nicolae Popa este in Indonezia

Autoritatile romane stiau din februarie 2001 ca Nicolae Popa este in Indonezia. Potrivit unui comunicat al MAE, din decembrie 2009, descoperit de jurnalistul Robert Turcescu, vreme de aproape noua ani autoritatile romane au stiut unde se ascunde fostul administrator al Gelsor.

"Documentul oficial dat publicitatii pe 4 decembrie 2009 capata o greutate aparte. Ramane de aflat cine era in februarie 2001 ambasador la Jakarta, ca ministru de Externe stim prea-bine cine era...", scrie pe blog Robert Turceascu.

"Conform datelor existente in arhiva Ambasadei Romaniei in Indonezia, Nicolae Popa s-a prezentat in ziua de 13 februarie 2001 la sediul misiunii din Jakarta si a solicitat prelungirea valabilitatii pasaportului simplu, aceasta data fiind cu un an inainte de ziua in care a fost emis mandatul de arestare", explica Ministerul de Externe intr-o serie de precizari facute presei pe 04.12.2009.

MAE adauga ca Ambasada Romaniei la Jakarta a prelungit pasaportul simplu pana la data de 16 iulie 2004, conform normelor legale in vigoare la acea data.

"Motivul prezentat de cetateanul roman pentru aceasta prelungire a fost necesitatea de a avea un pasaport simplu valabil pe o perioada mai mare de 6 luni, astfel incat sa poata obtine viza indoneziana", spune MAE.

De asemenea, MAE precizeaza ca in urma verificarii arhivei Ambasadei Romaniei la Jakarta, Nicolae Popa nu a mai solicitat niciun fel de serviciu consular misiunii diplomatice dupa data de 13 februarie 2001.

"Avand in vedere ca mandatul de arestare a fost emis in ianuarie 2002, la momentul prelungirii pasaportului simplu de catre Ambasada Romaniei la Jakarta Nicolae Popa nu figura cu vreo interdictie in baza careia acest serviciu consular sa ii fie refuzat", mentioneaza MAE.

Robert Turcescu a descoprit ca Nicolae Popa nu figureaza in evidentele MAE ca detinator de pasaport diplomatic sau de serviciu, iar in perioada in care i-a fost prelungit pasaportul lui Nicolae Popa, ministru de Externe era actualul presedinte al Senatului, Mircea Geoana.

Totodata, ambasadorul Romaniei la Jakarta in perioada iunie 2002 - august 2006 a fost Gheorghe Savuica, tatal Danei Savuica.

"Mai mult, Popa a avut pasaport valabil pina in iulie 2004, deci pana cu cateva luni inainte de alegerile prezidentiale castigate de Traian Basescu in competitia cu Adrian Nastase", conchide jurnalistul.

