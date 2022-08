„A fost o nimic toată pentru mine”. Nicolae Robu, actor într-un film de pe Netflix în care rolul principal este jucat de Smiley

Nicolae Robu joacă rolul de primar al Timișoarei în filmul „Odată pentru totdeauna”, în care Smiley are rolul pincipal – un celebru regizor aflat în depresie care se întoarce cu familia în orașul de pe Bega pentru a trece peste această problemă, arată pressalert.ro.

Potrivit sursei citate, filmul regizat de Iura Luncașu a fost lansat anul acesta și poate fi urmărit pe platforma Netflix.

Nicolae Robu apare în două secvențe – una în care se întâlnește cu personajul interpretat de Smiley în Piața Unirii din Timișoara și insistă ca să fie cel care decernează un premiu, și momentul acordării, filmat în Piața Sfântul Gheorghe.

„Pur și simplu m-a invitat regizorul. Acesta mi-a spus că are idee cu premierea și că își dorește ca eu să fac acest lucru. Eram primar încă în momentul filmării. A zis că vrea să fie primarul. Prima dată nu am vrut, dar am acceptat. Nu am spus nimic despre asta până acum. A fost o nimica toată pentru mine. E un rol mic. Am avut de spus câteva replici. Atât. Eram la terasă în Piața Unirii, am înregistrat de câteva ori, cred că de vreo trei ori, dialogul și asta a fost. M-am dus mai departe la terasă”. Nicolae Robu susține că nu urmărește o carieră de actor și că rolul „n-a fost în proiectele sale, a fost o întâmplare”. „Am altele pe agendă”, a spus edilul.

