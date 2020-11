Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, infectat cu COVID-19: Am incasat virusul in una din ultimele zile de mandat. Asta asa, ca sa nu plec "cu mana goala", nu?!

"N-am ajuns bine liber de responsabilitati publice, dupa mai bine de 30 de ani de continuitate pe astfel de pozitii -incepand cu cea de Prorector, dobandita la inceputul anului 1990-, ca... am dat in COVID!N-am incasat afurisitul virus SarsCov2 in precampanie, in campanie, in exercitiul de Primar de la inceputul pandemiei pana spre finalul mandatului, cand intram zilnic in contact cu o multime de lume, la Primarie, pe strada, la cumparaturi etc, ei bine, l-am incasat, nu stiu cum -am anumite presupuneri, doar- in una din ultimele zile de mandat. Asta asa, ca sa nu plec "cu mana goala", nu?!: ))", a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook Fostul primar declara ca in data de 3 noiembrie a inceput sa tuseasca sec, iar in ziua urmatoare si-a tinut cursul online la Universitatea Politehnica, insa in cursul zilei starea i s-a inrautatit, iar din precautie s-a izolat cu sotia la domiciliu."Ei, marti, in 03.11, seara, am inceput sa tusesc sec. Miercuri dimineata, mi-am tinut cursul la UPT -online- si pana la pranz am fost ok. Apoi, am tusit tot mai rau, astfel ca am plecat de la birou acasa si, fara a banui ca am covid, dimpotriva, convins ca e o simpla raceala -desi eu ff rar am racit-, din precautie, m-am autoizolat, atat eu, cat si sotia, care n-a avut nici cea mai mica problema. Zilele urmatoare facand si febra si tusind rau, am luat legatura cu medicul de familie si apoi m-am testat. Rezultatul, surprinzator si... deloc confortabil, recunosc: POZITIV. Surprinzator pentru ca, lasand la o parte tusea seaca extrem de neplacuta si febra care dadea inapoi imediat la algocalmin, starea mea generala era buna, tonusul imi era bun", a mai scris Robu.Nicolae Robu a urmat tratamentul la domiciliu si a tinut sa multumeasca medicilor care l-au ingrijit."Am preferat sa raman pentru tratament la domiciliu. Din fericire, sotia, care, evident, s-a contaminat si ea, a fost permanent asimptomatica si a putut sa-mi poarte de grija. Nu mi-a fost usor, nu ne-a fost usor, mai bine zis, dar... a trecut. Inca n-am iesit din casa, am mai adaugat noi, peste ce ni s-a spus, din precautie sigur exagerata, cateva zile de stat in izolare, dar, vom iesi incepand de astazi. Multumesc din suflet Managerului Spitalului Victor Babes, Prof.univ.dr. Cristian Oancea, Prorector al UMFVB, Directorului Medical, Conf.univ.dr. Diana Manolescu si, desigur, exceptionalului nostru medic, Doctor Virgil Musta, pentru tratamentul prescris si grija purtata. Gratie lor si Celui de Sus, am trecut cu bine si peste aceasta incercare deloc usoara", a transmis fostul primar.Nicolae Robu transmite, in final ca "nu e de joaca" cu acest virus care nu este o simpla gripa."Concluzie: AVETI GRIJA DE DV! Chiar nu e de joaca! Nu luati in seama aberatiile cum ca COVID19 ar fi o simpla gripa, o gripa ca oricare alta! Desigur, masurile de stopare / limitare a raspandirii bolii trebuie luate cu cap, cu sange rece, nicidecum de-a valma, in disperare! Dar, dincolo de masurile impuse de autoritati , cel mai important este ca fiecare dintre noi sa ne purtam de grija, sa ne purtam de grija gandindu-ne in egala masura la noi insine si la semenii nostri! Sa nu scapam din vedere ca oricare dintre noi putem fi infectati asimptomatic si ca in egala masura fiecare dintre cei cu care interactionam poate fi infectat asimptomatic, la randu-i! Mergem inainte!", a mai scris Nicolae Robu.Nicolae Robu a predat mandatul de primar al municipiului Timisoara, lui Dominic Fritz , in data de 30 octombrie. Robu este acum cadru didactic la Universitatea Politehnica din Timisoara.