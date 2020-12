Nicolae Robu, atac la adresa lui Dominic Fritz pe tema taxelor locale: "Sa-ti acoperi incompetenta, impotenta totala, cu vesnice lamentari si valuri peste valuri de minciuni"

Nicolae Robu scrie pe pagina sa ca "Taxele si impozitele locale pe cladiri, terenuri, masini etc raman in 2021 cum au fost in 2020! Bravo USR ! Bravo domnule Fritz! Ati facut fata cu brio presiunii PNL +psd+ProRomania in apararea taxelor si impozitelor locale pe cladiri, terenuri, masini etc, stabilite in urma cu trei ani pe vremea mea, de mine (!!!), de mine ca un om responsabil si nu populist, ca altii!!Sa intelegeti exact despre ce este vorba, stimati urmaritori:Reamintesc: in primul mandat, eu am micsorat an de an taxele si impozitele locale pana cand le-am facut cele mai mici din tara! Apoi, primind de la Guvern noi si noi poveri, pt a le putea face fata si a si continua dezvoltarea in forta, am fost nevoit sa recresc respectivele taxe si impozite si am facut-o cu un puternic gust amar, cum am si explicat atunci, eu fiind adeptul taxelor si impozitelor mici!".Fostul primar critica faptul ca, in timpul campaniei electorale ar fi fost atacat "aspru" pe aceasta tema, dar "Ei bine, pt ca in campania electorala, USR+PLUS m-a atacat aspru pe acest subiect al taxelor si impozitelor locale, grupul de consilieri locali PNL+ PSD +ProRomania a incercat sa le reduca. Si, ce sa vezi?! Dl Fritz si colegii sai din USR+PLUS s-au opus vehement, considerand ca ce-am facut eu este foarte bine! Altfel spus, pt USR+PLUS, doar in campania electorala taxele si impozitele locale stabilite de mine erau "bataie de joc la adresa firmelor si cetatenilor"! Acum, ele sunt foarte bune!Citeste si https://ziare.com/social/stiri-sociale/mancarea-din-romania-e-mai-scumpa-decat-in-restul-tarilor-europene-1653065 Te-apuca rasu-plansu! Acesta este USR-ul! Acesta este "primarul neamt", cu "noua" lui abordare, cu " revolutia " in administratie!".Fostul primar se declara un admirator al poporului german. "Sa fiu clar inteles: eu sunt un admirator al poporului german, pt tot ce a dat el omenirii in muzica, in literatura, in stiinta, in tehnica etc. Am cunoscut o multime de etnici germani din Romania si mai ales din Germania -de la oameni simpli, la Profesori Universitari, Rectori, Presedinti de Institute de Cercetari, Primari, Ministri, Presedinti de Mari Companii, Directori, Consuli si Ambasadori, etc., cu totii oameni seriosi, competenti -fiecare in campul sau de manifestare-, oameni de caracter si am avut si am cu ei relatii excelente!".Cu toate ca se declara admirator al poporului german, Robu tine sa precizeze, la fel ca in campania electorala, ca actualul primar are domiciliul in Germania. "Ce face, insa, acest cetatean german cu domiciliul in Germania - accentuez: cetatean german cu domiciliul in Germania (!!!)-, ajuns Primar al Timisoarei, n-are legatura cu nimic din ce apreciem, din ce admiram noi, romanii, la nemti! Sa minti in asemenea hal niste oameni de buna-credinta cum sunt timisorenii, legitim permanent aspiranti la mai bine -si cu taxele si cu impozitele si cu semafoarele si cu toate lucrarile -sute si sute!- care au transformat orasul radical in bine in acesti ani, portretizate ca ceva negativ sau cel putin rau facut, sa-i minti cu atata nerusinare pentru a le smulge votul, apoi sa-ti acoperi incompetenta, impotenta totala, cu vesnice lamentari si valuri peste valuri de minciuni privind "greaua mostenire", n-are nimic in comun cu ceea ce apreciem, cu ceea ce admiram noi, romanii la nemti!".In post-scriptumul-ul postarii, Nicolae Robu tine sa precizeze ca situatia financiara pe care ar fi lasat-o la Primaria Timisoara ar fi una dintre cele mai bua din ultimii ani. "P.S. Inca o data o spun: situatia financiara ramasa in urma mea la Primaria Timisoara este cea mai buna din ultimii multi ani, rata de indatorare este la cel mai jos nivel intre orasele mari, doar 10%, cand e permis sa fie pana la 30%! Facturile aflate la plata -facturi totalizand sume absolut rezonabile, raportat la o unitate precum PMT-, nu sunt intarziate, cum spune dl Fritz, ele abia dupa 30 de zile dobandind, conform legii, acest statut! Eu as fi zburdat, pur si simplu, in situatia pe care mi-o pregatisem mostenire, o pregatisem pt mine, evident, neimaginandu-mi ca voi pierde alegerile si nu era sa mi-o fac grea (e elementar!)", a incheiat Robu postarea.Citeste si https://ziare.com/stiri/avion/enigmele-revolutiei-cum-a-fost-doborat-avionul-care-pleca-de-la-bucuresti-1652927