Nicolae Robu, despre noua administratie a TImisoarei: "Incapacitate crasa de a face fata unor functii atat de grele"

Nicolae Robu afirma luni, intr-o postare pe Facebook , ca va prezenta in curand inclusiv situatia de la societatea de termoficare Colterm, despre care primarul Dominic Fritz a anuntat, sambata seara, ca a cerut sprijinul Guvernului pentru asigurarea furnizarii agentului termic catre abonatii sistemului centralizat de incalzire, in aceasta iarna."Eu am facut predarea de mandat cu eleganta, urandu-i noului primar, pentru binele orasului, sa fie un primar mai bun ca mine! Dar, n-ai cu cine! Ce constat cu gust amar, la o luna si jumatate dupa acel moment, este ca noul primar si noul viceprimar, in tot acest rastimp, fac dovada de o incapacitate crasa de a face fata unor functii atat de grele si incearca, dand dovada de vicii mari de caracter, sa si-o acopere improscand permanent cu noroi in munca mea si a sutelor de angajati ai primariei, aruncand in spatiul public minciuni nerusinate", afirma Nicolae Robu.El enumera cateva dintre aceste tare care ii sunt atribuite de noua administratie, cum sunt cele cu privire la ceea ce s-a facut in privinta fondurilor europene, "aici profitand de faptul ca cetatenii n-au de unde sa stie tehnologia, adica cronologia, etapele, bucataria interna a procesului de accedere la banii europeni"."Noi, care am fost cei mai performanti din tara, castigand finantare de 570 milioane euro, pentru 92 de proiecte. Ba cu privire la contractele de salubrizare - Timisoara a ajuns cel putin la acelasi nivel de necuratenie la care a fost in acea perioada de acum vreo doi ani, cand expirand contractele vechi si schimbandu-se sistemul, nu a venit nimeni la licitatie si am ramas aproape un an fara operator. Ba cu privire la Colterm etc.", adauga Robu.Fostul edil al Timisoarei subliniaza ca va explica in curand situatia de la Colterm, doar "din respect pentru timisoreni"."Din respect pentru timisoreni (va prezenta situatia - n.r.), dar si sa nu las minciuna sa ia locul adevarului cu privire la ce-am facut eu pentru oras timp de opt ani, cu atata daruire", puncteaza Robu.El enumera, in comparatie, realizarile pe care le-a materializat in timpul mandatelor sale, dupa ce a mostenit de la SDM, pe anul 2012, pierderi de 2,7 milioane lei, la STPT, datorii de 73,8 milioane lei catre ANAF, plus alte zeci de milioane lei restanta la plata subventiei."Am lasat in urma, pe anul 2019, la SDM, profit de 3,1 milioane lei, iar pe prima jumatate din 2020, profit de 2,4 milioane lei (...), la STPT 50 milioane lei din cei 73,8 milioane datorie catre ANAF platiti, plus restantele la subventii platite plus achitarea integrala a 30 autobuze, 50 troleibuze, 30 tramvaie, 20 minibuze, 7 vaporase, 440 biciclete, 100 trotinete. Comparati cu ce auziti acum ca au ca grea mostenire actualii (edili - n.r.) si urmariti ce vor face ei. Rusine! Trist! Am crezut ca avem de-a face cu alt gen de caractere si cu alt nivel se competenta. Vai si-amar!", incheie Nicolae Robu.Primarul Dominic Fritz a anuntat, sambata seara, pe facebook, ca a cerut si sprijinul Guvernului pentru Colterm, "deocamdata fara raspuns", intrucat ar exista riscul stoparii furnizarii caldurii din cauza datoriilor companiei catre furnizorul de gaz."Sunteti 50.000 dintre voi conectati la Colterm si aproape toate institutiile din oras, inclusiv spitalele din prima linie COVID-19. Altii nu sunt clienti, dar o buna parte din contributiile lor la bugetul local se duc spre compania locala de termoficare. Nu mi-am dorit sa aduc in discutie 'greaua mostenire'. Realitatea este ca din prima zi de Primarie, am platit mai bine de 10% din incasari catre Colterm pentru plata unor datorii uriase, penalitati, facturi la zi ori in avans pentru gaz si carbune. Totul, ca sa nu se opreasca caldura si apa calda", sustinea Fritz.Potrivit acestuia, Primaria a platit in acest an 82 de milioane lei pentru Colterm.CITESTE SI: