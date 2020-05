Primarul Timisoarei anunta ca va interzice circulatia in oras a autobuzelor si camioanelor sub Euro 4

Ziare.

Potrivit edilului, masura a fost luata pentru ca Timisoara a ajuns, alaturi de Bucuresti, Iasi si Cluj, pe lista neagra a Comisiei Europene pentru depasirea, in 2018, a limitelor admise la concentratia in aer a dioxidului de azot."Timisoara nu sta rau, asa cum am spus de multe ori, la pulberea PM10, la monoxidul de carbon, CO, la ozon, O3 si la dioxidul de sulf, SO2. Dar surpriza: in 2018, desi concentratia orala a dioxidului de azot a cunoscut putine depasiri ale pragului admis:* 5 pe an la statia din Calea Sagului* 1 pe an la statia din Calea Buziasului* 2 pe an la statia din Calea Aradului,s-a consemnat depasirea pragului de medie pe an admisa la acest parametru, dupa cum urmeaza:* La statia Calea Sagului:-valoare medie anuala:45.23 ug / mc-valoare limita admisa: 40 ug / mc-depasire procentuala: 13.07%* La statia Calea Aradului:-valoare medie anuala:41.18 ug / mc-valoare limita admisa: 40 ug / mc-depasire procentuala: 2.95%Mentionam ca dioxidul de azot este o noxa degajata de masinile cu motoare termice, mai ales de cele Euro 1 - Euro 3", a explicat Robu pe contul sau de Facebook.Astfel, primaria a luat mai multe masuri, inclusiv interzicerea circulatiei in oras a autobuzelor si camioanelor cu motor sub Euro 4."Ei bine, a venit vremea sa intervenim si asupra masinilor! Stiu ca masura este impopulara, dar ea trebuie luata, chiar daca suntem in an electoral! Iar noi, ca oameni responsabili, punem mai presus de interesele noastre electorale si de orice alta natura interesele orasului!Asadar, chiar daca depasirile pe care le avem nu sunt mari, dupa cum s-a vazut, NOI VOM INTERZICE CIRCULATIA IN TIMISOARA A AUTOBUZELOR SI CAMIOANELOR CU MOTOR SUB EURO 4!Alte masuri, luate deja, dar cu proiectele conexe in diverse stadii, inclusiv de lucru pe teren, sunt:* construirea centurii auto ocolitoare* construirea inelului 4* construirea inelului 2* modernizarea intersectiilor* construirea de noi poduri: Jiul, Isho, Solventul, Bobalna* construirea de noi pasaje pe sub / peste calea ferata: Pasajul Ronat, Pasajul Solventul, Pasajul Baader, Pasajul Gheorghe Adam, Pasajul Behela* modernizarea transportului public* promovarea masinilor nepoluante (electrice, cu hidrogen, hibride, high euro, etc)* promovarea mijloacelor de locomotie alternative", se mai arata in postarea primarului.Amintim ca joi Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care-i acorda patru luni pentru a lua masurile necesare pentru rezolvarea deficientelor cu privire la calitatea aerului constatate de Executivul comunitar.Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement Daca tara nu rezolva problemele privind poluarea aerului, Comisia Europeana poate decide sa trimita un aviz motivat."Comisia Europeana cere Romaniei sa respecte cerintele Directivei 2008/50/ECon referitoare la calitatea aerului inconjurator, un aer mai curat pentru Europa si o evaluare fiabila, si sa informeze opinia publica si sa raporteze in privinta gravitatii poluarii aerului.In special,", precizeaza Executivul comunitar.Amintim ca, anul trecut, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta o taxa pentru masinile poluante din Capitala, insa in luna februarie s-a renuntat la ea, chiar daca o parte din soferi au platit-o.Vinieta Oxigen este o taxa pe care ar fi fost nevoiti sa o plateasca soferii care circula prin Capitala cu masini poluante. Mai exact - potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti 539/24.10.2019 - toti soferii de masini cu norme de poluare non-Euro, Euro 1, Euro 2 si Euro 3 trebuiau sa achite - de la 1 ianuarie, iar incepand de la 1 martie 2020 urmau sa se aplice si amenzi - o taxa pentru a circula pe drumurile publice.In plus, cei aflati la volanul masinilor non-Euro, Euro 1 si Euro 2 nu aveau voie deloc sa circule, in timpul zilei, prin centrul Capitalei, printr-un perimetru numit Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).