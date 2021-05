Nicolae Robu cere anchetarea lui Dominic Fritz de catre DNA pentru amenda de 21 de milioane de euro primita de compania de termoficare din Timisoara

"Blestem pentru orasul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timisoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA sa se autosesizeze si sa cerceteze toate faradelegile acestui personaj, sfidator la adresa noastra, ca timisoreni, a noastra ca popor si a Romaniei ca stat", a scris Nicolae Robu, marti, pe pagina sa de Facebook Nicolae Robu atrage atentia ca obligatia de a achizitiona certificatele CO2 ramane, chiar daca a fost data aceasta amenda."Mentionez ca obligatia ramane, cu un nou termen, iar daca nici atunci nu va fi indeplinita, vine o noua amenda, iar dupa ea ridicarea dreptului de functionare! Acesti oameni ajunsi in fruntea Timisoarei sunt de o incompetenta nemaiintalnita in Romania", a mai scris Nicolae Robu.Fostul primar a explicat ca, in timpul mandatului sau, Consiliul Local a aprobat asumarea de catre primarie a platii certificatelor in sase rate.Fostul edil al municipiului Timisoara este de parere ca societatea de termoficare ar putea ajunge la faliment, iar acest lucru ar insemna ca 60.000 de familii, abonate la sistemul centralizat, sa ramana fara caldura si apa calda."Eu suspectez ca suntem in fata infractiunii de bancruta frauduloasa, pentru ca se vorbea de cateva luni in targ ca unii creditori au pus ochii pe cele 50 ha de teren foarte valoros detinute de Colterm! Consecinta falimentului: ramanerea a 60.000 de familii fara caldura si apa calda! Apoi, presupunand ca toate acestea vor reusi sa-si monteze centrale de apartament, adaugandu-le pe acestea la cele deja existente -ma refer strict la blocuri, nu la case!- se ajunge la depasirea clara a pragului critic de poluare cu noxe in concentratie mare extrem de periculoase, stimulatoare a unor boli grave, dupa cum arata studiile specialistilor (insist: ale specialistilor, nu ale mele, eu nu sunt specialist in acest domeniu)", a mai scris Robu.Acesta mai arata ca au fost investite sume mari de bani la Colterm pentru retehnologizare, dar si ca a lasat circa 150 milioane lei pentru o noua etapa de retehnologizare, la finalul mandatului sau."Mai trebuie avut in vedere ca s-au investit sute de milioane la Colterm in retehnologizare -vreo 250 - 300 milioane lei fonduri europene!- si am lasat circa 150 milioane lei fonduri europene aprobate pentru o noua etapa de retehnologizare! Pentru toate acestea, dl Fritz trebuie sa raspunda, cum trebuie sa raspunda si pentru falsurile in acte publice si uzul de fals conex lor, in baza carora exercita functia de Primar!", a scris Robu.Administratia Fondului pentru Mediu a amendat compania de termoficare din Timisoara, Colterm, cu suma de aproximativ 21 de milioane de euro pentru ca nu a achizitionat certificate de CO2."Amenda primita de Colterm este sanctiunea pentru 20 de ani de iresponsabilitate, incompetenta si clientelism politic", a afirmat primarul Dominic Fritz.