Dispută aprigă în PNL Timiș. Alin Nica: "Am greşit crezând că talibanii lui Robu pot deveni buni liberali". Nicolae Robu: "Aceşti indivizi au făcut atmosfera în PNL irespirabilă"

Alin Nica a declarat că întreg scandalul a fost provocat de "fauna care a crescut în jurul fostului primar" şi că Nicolae Robu ar putea fi sancţionat, dacă se dovedeşte că a încălcat statutul partidului.În replică, Nicolae Robu a transmis că nu se coboară "la nivelul acestor personaje" care au făcut "irespirabilă" atmosfera în PNL. Robu afirmă că Nica l-a susţinut pe contracandidatul său, în timpul campaniei electorale."Îmi cer scuze pentru evenimentele neplăcute prin care a trecut PNL Timiş. Chiar dacă nu am provocat eu şi colegii mei, ba din contră am încercat să le evităm, dar cred că acest gest de a-mi cere scuze membrilor şi timişorenilor care s-au simţit lezaţi este necesar. Aceşti 20-30 de oameni care au provocat scandalul sunt adevărata moştenire PNL Robu. Este fauna care a crescut în jurul fostului primar (...) i-au asigurat o perdea de protecţie. Grupul de forţă din jurul lui Robu s-a trezit fără privilegii şi a acţionat violent, pe măsură, într-un cuvânt”, a declarat Alin Nica, vineri, într-o conferinţă de presă.Preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica, a adăugat că a început "curăţenia" în PNL Timiş prin excluderea scandalagiilor."Am început curăţenia, am început excluderea acestui grup, dar nu avem cum să îi dăm afară într-un timp atât de scurt. Am greşit crezând că talibanii lui Robu pot deveni buni liberali. Preţul e foarte mare şi îl vom deconta noi, cei care muncim pentru acest partid , în timp ce creatorul acestui mecanism odios scrie pe Facebook şi se lamentează. Cred că o competiţie internă nu trebuie transformată într-un război sinucigaş. Competiţia de la Timişoara nu a fost doar ce am văzut la nivel local, a fost într-adevăr echipa lui Tabără care îl susţine pe Florin Cîţu şi gaşca lui Ambruş şi Chira, susţinătoare a echipei Ludovic Orban , aceasta a fost doar transpunerea de la nivel naţional, aici pe plan local”, a explicat Nica.El a susţinut că, dacă se merge pe acest drum al confruntărilor, PNL ar putea avea soarta PNŢCD."Întrebarea mea este: încotro ducem acest partid? Pentru că dacă mergem pe acest drum al confruntărilor fără ieşire, ne îndreptăm spre o direcţie care duce la ruperea PNL. Trebuie să fim atenţi la felul în care ducem aceste campanii interne, când ajungem la aceste războaie fără cale de întoarcere ne va fi greu să stăm apoi la masă şi să discutăm deschis, fără resentiment. Nu avem nevoie de dezbinare, dimpotrivă, de unitate, să vedem, să descoperim, dacă mai putem, ce ne uneşte, ce ne poate aduce împreună pentru că asta ne face mai puternici. Să renunţăm la atacuri violente, altfel drumul PNL e în jos, putem pierde guvernarea şi nici nu vreau să mă gândesc că am putea avea soarta PNŢCD”, a declarat Nica.Nica a subliniat că alegerile de sâmbătă sunt un punct de cotitură şi că nu se doreşte construirea unui "partid de interlopi"."Alegerile de sâmbătă sunt pentru PNL Timiş un punct de cotitură, începem reconstrucţia partidului şi ştiu că va fi foarte greu pentru că nu începem de la zero, începem de la minus 100 după evenimentele de la alegerile PNL Timişoara. Mi-e greu să înţeleg ce a vrut gruparea interlopă. Chiar dacă câştigau, imaginea avea de suferit. Sunt un om optimist şi văd ce putem face bine şi ce putem învăţa din astfel de momente. Am primit multe lecţii în aceste zile şi vă asigur că vom fi mai atenţi la oamenii din jurul nostru. Nu construim un partid de interlopi aşa că Nicolae Robu îi poate recupera în dubiosul proiect de a redeveni primar”, a afirmat Alin Nica.Întrebat dacă Nicolae Robu va fi sancţionat sau chiar exclus din partid, după aceste acuzaţii, Nica a declarat ca acesta ar putea fi sancţionat, dacă va încălca statutul partidului."Dacă va nesocoti statutul PNL, evident că orice membru PNL se poate regăşi în această postură. Am informaţii că a fost clar în spatele acestor mişcări şi chiar le-a stimulat şi încurajat. Atunci când vor fi dovezile indubitabile şi când va ieşi şi în afara partidului să facă astfel de afirmaţii, atunci vom vedea. Depinde de gravitatea situaţiei, dar nu aş merge aşa de departe”, a declarat Nica.Fostul preşedinte al PNL Timiş şi fost primar al municipiului Tmişoara Nicolae Robu a reacţionat la afirmațiile lui Nica. Robu susţine că nu se coboară "la nivelul acestor personaje" care au făcut "irespirabilă" atmosfera în PNL. Robu afirmă că Nica l-a susţinut pe contracandidatul său, în timpul campaniei electorale."Reacţie la declaraţiile de mojic ale lui Alin Nica publicate în presa locală de astăzi. Nu cobor la nivelul acestor personaje de o josnicie dusă dincolo de orice limită, ce conduc acum - sper eu, doar până mâine! - Filiala Timiş a PNL. Este vorba despre Alin Nica, Dănuţ Groza şi Bogdan Ghelbere. Îmi asum vina de a fi fost tolerant cu ei timp de 4 ani, din 2016 până în 2020 când au încălcat nonstop statutul partidului şi, mai mult, de a-i fi promovat direct şi indirect în funcţiile din partid pe care le ocupă astăzi! Iar pe Alin Nica, inclusiv în funcţia administrativă de Preşedinte CJT, funcţie pe care, în acel context din septembrie 2020, cu contracandidaţii avuţi, ar fi câştigat-o, în postura de candidat PNL, absolut ORICINE (de fapt, cine ştia cine este Alin Nica în momentul votului?!)”, a scris Nicolae Robu, vineri, pe pagina sa de Facebook.Nicolae Robu a arătat că, dacă la alegerile de sâmbătă va fi ales Alin Nica în funcţia de preşedinte al PNL Timiş, organizaţia va avea o soartă tristă."Stimaţi liberali timişeni, mâine, PNL Timiş este la răscruce. Dacă veţi vota continuitate cu Nica, Groza şi Ghelbere în frunte, PNL Timiş va avea o soartă tristă! Aceşti indivizi au făcut atmosfera în PNL Timiş irespirabilă! Ei sunt cauza circului penibil de la alegerile din organizaţia Timişoara, cu care nu numai Filiala Timiş a PNL s-a făcut de râs, ci întregul PNL a ajuns de râs, cum n-a mai fost niciun partid în România în toţi aceşti ani scurşi de la Revoluţie! Cine sunt, oare, “interlopii”?! Cei ce nu sunt lăsaţi să-şi exercite dreptul statutar la vot sau cei ce nu-i lasă?! Unde s-a mai întâmplat ca 320 de membri ai unei organizaţii, cu toate condiţiile îndeplinite, să nu fie lăsaţi să voteze, numai şi numai pentru că au o altă opţiune decât “conducerea”?!”, a scris Robu.Fostul edil a dezvăluit că Alin Nica, deşi s-a promovat alături de Nicolae Robu în campania electorală, l-a susţinut pe contracandidatul colegului său de partid."În încheiere, stimaţi liberali, vă aduc în premier ă la cunoştinţă -n-am făcut-o până acum pentru că pentru mine lucrurile nu mai contează-, judecaţi şi dumneavoastră: Ce fel de om este acest Alin Nica, dacă a fost în stare ca, în timp ce eu îl promovam pe toate canalele, inclusiv prin mesh-urile în care m-am pozat alături de el, el să pună la cale materiale grafice împotriva mea, cu îndemnuri de a fi votat în cuplu cu el contracandidatul meu?! Un astfel de Preşedinte vreţi pentru PNL Timiş?! Eu încă sper că NU. De aceea, vă îndemn: Votaţi Sorin Munteanu sau Claudiu Chira!”, a mai scris Robu care a menţionat că, atunci când el era preşedinte al PNL Timiş, organizaţia a avut cele mai bune rezultate din întreaga sa existenţă şi asta fără vreo excludere din partid.La alegerile de sâmbătă, trei candidaţi sunt înscrişi la funcţia de preşedinte al PNL Timiş: Sorin Munteanu, Claudiu Chira şi Alin Nica.Un scandal a izbucnit la conferinţa de alegeri a PNL Timişoara din 3 iulie, după ce cele două tabere ale candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, Raul Ambruş şi Cosmin Tabără, nu s-au înţeles în privinţa delegaţilor. Preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica, a cerut suspendarea conferinţei de alegeri şi a părăsit sala alături de candidatul Cosmin Tabără şi cei care îl susţineau pe acesta. Rămaşi în sala de conferinţe, susţinătorii lui Ambruş au format o nouă comisie de organizare a alegerilor şi au continuat şedinţa alegându-l pe acesta în funcţia de preşedinte al PNL Timişoara.Conducerea interimară a PNL Timiş a anulat aceste alegeri si a organizat o nouă rundă în 31 august. Pentru funcţia de preşedinte al PNL Timişoara s-au inscris 18 candidaţi, printre care şi Raul Ambruş, a cărui candidatură a fost respinsă, după ce a fost suspendat din partid.Rând pe rând, mai mulţi candidaţi s-au retras, iar în final au rămas viceprimarul municipiului Timişoara, Cosmin Tabără, şi deputatul Claudiu Chira. Tabără a fost declarat câştigător al acestor alegeri.Nici alegerile din 31 august nu au fost lipsite de incidente, mai mulţi membri fiind nemulţumiţi că nu s-au regăsit pe convocator şi nu au putut intra în sala de conferinţe.