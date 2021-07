Nicolae Robu vrea sa candideze din nou la primaria Timisoarei: Ma doare sufletul de ce i se intampla orasului

Intrebat de prietenii sai de pe Facebook daca va candida la urmatoarele alegeri locale, pentru functia de primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu a raspuns pozitiv."Da, o spun fara ezitare, vreau sa mai candidez pentru ca ma doare sufletul de ce i se intampla orasului, de ce se alege din toata munca si zbaterea mea! Altminteri, mi-ar fi fost de-ajuns 30 de ani din viata pusi in serviciul public, in care eu m-am dedicat 100% implinirii datoriei (14 ani Prorector, 8 ani Rector, 8 ani Primar)", a scris Nicolae Robu in comentariu.Nicolae Robu a detinut functia de primar al municipiului Timisoara in perioada 2012 - 2020, din partea PNL . La alegerile locale de anul trecut a pierdut cel de-al treilea mnadat in detrimentul lui Dominic Fritz USR PLUS) care a obtinut astfel primul sau mandat de primar. Odata cu functia de primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu a pierdut si functia de presedinte al PNL Timis, el devenind acum un simplu membru al acestui partid Nicolae Robu este unul dintre cei mai critici la adresa actualei administratii, aproape zilnic el posteaza pe Facebook mesaje in care arata nemultumirile personale, dar si ale timisorenilor, legate de unele investitii din oras.