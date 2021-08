Nicolae Robu publică un act privitor la căsătoria lui Dominic Fritz și cere anchetarea primarului Timișoarei: "DNA să vină să îl ia!"

Fostul edil Nicolae Robu , care a postat documentul pe Facebook , a menţionat că în dreptul lui Dominic Fritz este trecută rezidenţa şi nu domiciliul şi a afirmat că speră ca de această dată instituţii precum Procuratura sau DNA să se sesizeze legat de că actualul primar nu poate ocupa funcţia deoarece nu are domiciliul în Timişoara, aşa cum cere legea."Iată în poza ataşată dovada clară, generată chiar în instituţia numită Primăria Municipiului Timişoara, a faptului că dl Fritz nu are domiciliul în Timişoara! Presupun că pe cei de la Evidenţa Populaţiei, subordonaţi d-lui Fritz, s-a pus presiune să accepte declaraţia de căsătorie fără a li se prezenta actul cu domiciliul mirelui, pe care îl cere, fără echivoc, legea, pt ca el să nu fie «desecretizat», fiind, cum am tot spus, garantând 100%, în Germania!-, ci să scrie în acea rubrică, PE FALS, cum a făcut dl Fritz la alegeri, adresa sa de locuire temporară în Timişoara. Remarcăm că pentru mireasă este scris corect, aşa cum cere legea, oraşul de domiciliu şi ţara. Oraşul de domiciliu, nu de rezidenţă, punctez, domiciliul şi rezidenţa fiind noţiuni juridice total diferite!”, a scris Nicolae Robu, pe Facebook.Fostul edil, care a publicat şi o fotografie cu anunţul căsătoriei lui Dominic Fritz, a adăugat că speră ca instituţiile statului să se sesizeze."Presupun, în continuare, că cei de la Evidenţa Populaţiei au refuzat să facă falsul cerut şi, ca să scape de presiune, au recurs la un subterfugiu, care este tot o ilegalitate, dar mai mică decât falsul şi au acceptat declaraţia d-lui Fritz chiar aşa neconformă cu cerinţa legii, dar neconformă «la vedere», nu făcută să pară conformă, cum şi-a făcut dl Fritz toate declaraţiile din dosarul de candidatură. Nu-mi pot închipui că Procuratura, Procuratura Specială numită DNA, celelalte instituţii ale Statului Român, nu se vor sesiza nici acum, să-i trimită în judecată pe aceşti indivizi care în mod atât de clar reprezintă un grup organizat, după părerea mea cu compoziţie inspirată din ce a consacrat Mafia, pur şi simplu şi nu vreau să detaliez! Eu refuz statutul de colonie pentru ţara mea, pe care văd cu durere că alţii vor să ni-l confere, sub aplauzele sau chiar cu sprijinul unor compatrioţi, mulţi suspuşi, chiar foarte suspuşi! ”, a scris Robu.Consiliul Local Timişoara a votat recent două hotărâri conform cărora cei din conducerea Primăriei Timişoara, dar şi consilierii locali, să îşi publice adresa de domiciliu şi diplomele de studii. Pentru cele două hotărâri, consilierii locali ai PNL PSD şi PRO România au votat ”pentru”, iar consilierii USR PLUS au votat ”împotrivă”. Cele două HCL au fost declarate ilegale de Prefectura Timiş care a solicitat Consiliului Local revocarea acestora. Deocamdată acest lucru nu s-a întâmplat.Viitoarea soţie a lui Dominic Fritz este Lin Yiran, diplomat ONU, care este însărcinată şi în luna octombrie urmează să nască.