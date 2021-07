Regretele lui Nicolae Robu, fostul lider PNL Timiș: ”Mă doare să văd unde spune Ludovic Orban că a ajuns filiala”

"Eu m-am paralelizat de PNL de îndată ce mi-am dat demisia, de bună voie şi nesilit de nimeni, din funcţia de preşedinte PNL Timiş! Dar, toate au o limită! Sunt încă membru PNL cu cotizaţia la zi şi mă doare să văd unde spune Preşedintele PNL, Ludovic Orban , că a ajuns Filiala pentru care am dat atât din viaţa mea, timp de 11 ani cât i-am fost Preşedinte şi care, cu mine în frunte, a obţinut, pas cu pas, cele mai bune rezultate din existenţa sa!”, a scris Nicolae Robu, pe Facebook Liderul PNL, Ludovic Orban , a calificat drept "epurări de tip stalinist" eliminarea a peste 300 de membri ai PNL Timişoara de pe convocatorul pentru conferiţa de sâmbătă a PNL Timişoara, când urmează să fie reluate alegerile pentru conducerea organizaţiei, câştigate iniţial de Raul Ambruş, susţinător al său."Este absolut revoltător ce se întâmplă acolo. Acolo sunt epurări de tip stalinist. Au fost suspendaţi din funcţie aproape 20 de membri ai PNL, membri importanţi, membri care au participat la toate campaniile, membri care au contribuit la toate rezultatele bune care au fost obţinute la nivelul judeţului Timiş. Acolo se aplică ”cine nu este cu mine trebuie să fie dat afară şi nu mai are voie să participe la procedurile de vot”. În Timişoara am avut o Conferinţă convocată chiar de conducerea, nu ştiu dacă ştiţi, dar la judeţul Timiş s-a brevetat că preşedintele interimar de la judeţ este şi preşedinte interimar la municipiu. El a convocat Conferinţa municipală din 3 iulie şi tot el a vrut să o anuleze. Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă se convoacă Congresul şi mie nu-mi convine care e raportul de forţe şi eu anulez convocarea şi îi trimit acasă pe colegii mei. Aşa ceva nu este posibil, nu este acceptabil”, a declarat Orban.Raul Ambruş, preşedintele ales al PNL Timişoara, organizaţie pentru care vor fi reluate alegerile în 31 iulie, a atras atenţia că 308 membri ai organizaţiei au fost scoşi de pe convocator pentru conferinţa de sâmbătă. Ambruş a adăugat că PNL Timiş nu mai poate fi reprezentat la niciun nivel de actualul lider interimar, Alin Nica.Alegerile pentru conducerea PNL Timişoara vor fi reluate, în 31 iulie, iar Raul Ambruş s-a înscris din nou pentru funcţia de preşedinte, la fel şi contracandidatul său de la prima rundă de alegeri, Cosmin Tabără. În total, 18 membrii PNL s-au înscris pentru funcţia de preşedinte la alegerile de sâmbătă.