Nicolae Stanciu i-a dat pe spate pe italieni: "E prima perlă"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 13:13
305 citiri
Nicolae Stanciu i-a dat pe spate pe italieni: "E prima perlă"
Nicolae Stanciu FOTO Genoa

Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obținută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formației Vicenza, în Cupa Italiei.

Nicolae Stanciu a fost utilizat ca titular de antrenorul Patrick Vieira în meciul din Cupa Italiei dintre Genoa și Vicenza. Echipa patronată de Dan Șucu a deschis scorul în minutul 40, prin Valentin Carboni, iar în primul minut suplimentar din repriza întâi, Benassai (Vicenza) a înscris în propria poartă, dublând avantajul genovezilor. Stanciu a făcut 3-0 în minutul 54, cu un gol superb, din voleu, și a ieșit de pe teren în minutul 80, schimbat cu Venturino.

"Avem jucători care au sosit în această vară, precum Stanciu, care s-au pus cu adevărat la dispoziția echipei, iar acest aspect este foarte pozitiv. Stanciu are calitate, aduce liniște în teren, poate marca și poate oferi pase decisive. Va ajuta echipa pentru a fi și mai puternică în ultimii 30 de metri.

Nu sunt surprins că Stanciu a alergat foarte mult azi. Este primul care ajunge la sala de forță și ultimul care pleacă. Este foarte determinat să se perfecționeze din punct de vedere fizic și muncește din greu. Mobilitatea sa de azi a ajutat echipa să aibă superioritate la mijlocul terenului", a spus antrenorul Patrick Vieira, potrivit Buoncalcioatutti.it.

Contul oficial de X al Serie A a scris: „La prima perlă di Stanciu” – prima perlă a lui Stanciu și apoi a prezentat golul din mai multe unghiuri.

"3 căpitani într-o fotografie!" Nicolae Stanciu a dat gol pentru Genoa sub ochii lui Mircea Lucescu și Răzvan Raț
"3 căpitani într-o fotografie!" Nicolae Stanciu a dat gol pentru Genoa sub ochii lui Mircea Lucescu și Răzvan Raț
Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obținută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formației Vicenza, în Cupa Italiei....
Stanciu, magistral! Gol fantastic marcat la debutul pentru Genoa
Stanciu, magistral! Gol fantastic marcat la debutul pentru Genoa
Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obținută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formației Vicenza, în Cupa Italiei....
#Nicolae Stanciu, #genoa, #vicenza, #cupa italiei , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Kasparov nu s-a putut abtine, dupa ce imaginile cu Trump si Putin in Alaska au facut inconjurul lumii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scene extrem de rare! Ce au facut cei 37.000 de italieni, in momentul in care Vieira l-a scos pe Stanciu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicolae Stanciu i-a dat pe spate pe italieni: "E prima perlă"
  2. Antrenorul lui Liverpool, mesaj emoționant: "În mod normal, la 2-2, ştiţi pe cine aş fi trimis în teren"
  3. Medalie prețioasă pentru România, la Jocurile Mondiale
  4. Lidera mondială, spulberată. Surprize mari la WTA Cincinnati
  5. Ronnie O'Sullivan e magistral: a reușit din nou să uimească lumea sportului VIDEO
  6. Ianis Hagi, într-o situație ingrată: Adi Ilie a povestit totul
  7. Fotbalistul care a decis finala Ligii Campionilor vine să joace alături de Cristiano Ronaldo
  8. "Corina Caragea era absolut oribilă din toate punctele de vedere. O clonă nereușită"
  9. Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri
  10. Stanciu, magistral! Gol fantastic marcat la debutul pentru Genoa