Nicolae Stanciu i-a dat pe spate pe italieni: "E prima perlă"

Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obținută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formației Vicenza, în Cupa Italiei.

Nicolae Stanciu a fost utilizat ca titular de antrenorul Patrick Vieira în meciul din Cupa Italiei dintre Genoa și Vicenza. Echipa patronată de Dan Șucu a deschis scorul în minutul 40, prin Valentin Carboni, iar în primul minut suplimentar din repriza întâi, Benassai (Vicenza) a înscris în propria poartă, dublând avantajul genovezilor. Stanciu a făcut 3-0 în minutul 54, cu un gol superb, din voleu, și a ieșit de pe teren în minutul 80, schimbat cu Venturino.

"Avem jucători care au sosit în această vară, precum Stanciu, care s-au pus cu adevărat la dispoziția echipei, iar acest aspect este foarte pozitiv. Stanciu are calitate, aduce liniște în teren, poate marca și poate oferi pase decisive. Va ajuta echipa pentru a fi și mai puternică în ultimii 30 de metri.

Nu sunt surprins că Stanciu a alergat foarte mult azi. Este primul care ajunge la sala de forță și ultimul care pleacă. Este foarte determinat să se perfecționeze din punct de vedere fizic și muncește din greu. Mobilitatea sa de azi a ajutat echipa să aibă superioritate la mijlocul terenului", a spus antrenorul Patrick Vieira, potrivit Buoncalcioatutti.it.

Contul oficial de X al Serie A a scris: „La prima perlă di Stanciu” – prima perlă a lui Stanciu și apoi a prezentat golul din mai multe unghiuri.

Angles of a Stanciu screamer 📐☄️#CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/Jqzm2bsBj6 — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 16, 2025

