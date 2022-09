Stanciu: "Faptul că am retrogradat înseamnă că atât am meritat." Ce spune despre Iordănescu jr

Reprezentativa României a învins, luni seară, pe Stadionul Giuleşti, cu scorul de 4-1, selecţionata Bosniei, în ultima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Tricolorii încheie grupa pe ultimul loc, astfel că au retrogradat în Divizia C. Bosniacii, care au terminat pe prima poziţie, au promovat în Divizia A.

"Am vrut să încheiem bine anul, nu este o victorie amară. Cred că s-a văzut o schimbare în jocul nostru, în atitudinea noastră. Faptul că am căzut în urna a treia, înseamnă că atât am meritat, de acolo vom pleca în viitor.

Nu cred că voi mai ajunge la acţiunea din noiembrie, dar cred că la anul vom fi pregătiţi să luptăm cum am făcut în seara asta. Sper să continuăm pe aceeaşi linie. Avem nevoie de continuitate, nu e uşor să schimbi atâţia selecţioneri. Îmi doresc ca Mister să continue alături de noi şi să le facem cât mai multe bucurii fanilor", a declarat Stanciu, la Prima TV.