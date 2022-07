Nicolae Stanciu, gol magnific în derby-ul orașului Wuhan. Fotbalistul român este pe locul doi în topul marcatorilor din China VIDEO

Nicolae Stanciu e de neoprit în China.

Fotbalistul român a marcat din nou pentru echipa sa, Wuhan Three Towns, în derby-ul orașului Wuhan.

Stanciu a înscris un gol și a dat o pasă de gol în victoria formației sale, 5-0.

Wuhan Three Town este prima în Superliga chineză, cu 25 de puncte, la 4 puncte în fața echipei Shandong Taishan.

Pentru Stanciu a fost la șaselea gol, fotbalistul romând fiind al doilea în topul marcatorilor din China, după colegul său Marcao, care are 8 goluri.

54' GOAL! ⚽️#NicolaeStanciu scored with a long range shot! It's his 6th goal of the season! Assist by #Ademilson!#WuhanThreeTowns 3-0 #WuhanChangjiang

📺Watch Live: https://t.co/J1TdHQF81L#WuhanDerby #CSL #CSL2022 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/OEImGE8wv7