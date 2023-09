Nicolae Stanciu, înaintea meciului cu Israel: "Cred că acum fanii vor veni pentru noi, i-am făcut să creadă din nou"

Nicolae Stanciu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că tricolorii vor să îi facă fericiţi pe fani câştigând meciul cu Israel, din preliminariile Euro-2024.

“Forţa grupului este mai mare ca niciodată. Depindem de noi. Am arătat în Kosovo că putem să luptăm în mocirlă, am arătat în Elveţia că putem aalerga oricât şi nu renunţăm niciodată. Îmi doresc ca mâine să oferin bucurie fanilor României şi să luăm ele trei puncte. Cred că acum fanii vor veni pentru noi. I-am făcut pe fani să creadă din nou în noi. A mai fost plin stadionul cu Germania, cu Spania, dar acum vor veni pentru noi şi trebuie să le oferin ceva înapoi, nu doar lor ci întregii ţări, pentru că am rămas datori în ultimii ani, iar acum cred că este un moment bun. Vrem să îi facem fericiţi. Va fi un meci greu. Vom face un pas important spre calificare dacă vom lua cele trei puncte”, a spus Stanciu.

El a precizat că o calificare ar ridica nivlul fotbalului românesc. “Am rămas singura şansă pentru România pentru a ridica nivelul”, a adăugat fotbalistul.

Naţionala de fotbal a României întâlneşte, sâmbătă, pe Arena Naţională, reprezentativa Israelului, într-un meci contând pentru grupa I de calificare la Euro-2024.

