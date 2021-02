VIDEO Nicolae Stanciu, gol ca pe vremea lui Gica Hagi. Fotbalistul roman parca a pus mingea cu mana, direct la vinclu

Dupa ce a dat o pasa incredibila in Europa League, in Anglia, contra lui Leicester, fotbalistul roman a dat si un gol magnific in campionat , pentru Slavia Praga.Stanciu a inscris doua goluri in prima liga din Cehia, contra lui Slovacko.Meciul s-a terminat cu victoria Slaviei Praga, 3-2, care este prima in campionat, la 11 puncte de locul doi ocupat de rivalii de la Sparta.Presa din Cehia este la picioarele lui Stanciu. Ronaldo , uita-te la asta! Stanciu plaseaza excelent mingea din lovitura libera", au scris jurnalistii de la Praga.CITESTE SI