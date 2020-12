Nicolae Stanciu i-a dedicat fiicei sale golul inscris miercuri pentru Slavia Praga

"Tot ce facem acum, eu si sotia mea, facem pentru fiica noastra. Este un sentiment extraordinar sa fii parinte, mai ales dupa ce s-a intamplat in acest an. Acum suntem recunoscatori pentru ea si ne gandim la ea in tot ceea ce facem", a declarat Stanciu, care a devenit tata in noiembrie.Mijlocasul a marcat cu un sut din voleu de la circa 15 metri, din centrarea lui Jan Kuchta, in minutul 26."Suntem foarte bucurosi, nu numai fiindca a fost ultimul meci al anului si ne-am dorit cu adevarat sa-l incheiem cu alta victorie", a spus internationalul roman."Acesta nu e un meci ca oricare altul. E intotdeauna un meci special impotriva lui Plzen si stim ca trebuie sa venim aici si sa muncim de doua ori mai mult decat in oricare alta partida. (...) Inaintea golului m-am rugat ca Kuchtic (Jan Kuchta) sa ma vada si sa-mi paseze. M-am temut ca va alege alta solutie. Din fericire m-a vazut si mi-a oferit o pasa extraordinara si nu mi-a ramas decat sa termin treaba. As spune ca meritele pentru gol sunt egale. 50% pentru el si 50% pentru mine", a adaugat Stanciu.Integralist miercuri, Stanciu a reusit al treilea sau gol in 12 partide jucate in acest sezon in prima liga ceha.Campioana Slavia Praga conduce detasat in clasament, cu 35 puncte (13 jocuri), urmata de FK Jablonec, 29 p (14 j), Sparta Praga, 28 p (13 j) etc.