VIDEO Ce momente traieste Nicolae Stanciu! Fotbalistul roman a marcat doua goluri absolut colosale in Cehia

Dupa ce a marcat in Europa League contra lui Rangers, fotbalistul roman a inscris si in campionat . Si nu unul, ci doua goluri Stanciu a dat gol direct din lovitura libera contra Mladei Boleslav.A doua reusita a fost si mai frumoasa. Romanul a driblat doi adversari, dupa care a marcat fara probleme.S-a terminat 3-0 pentru Slavia Praga, care este pe primul loc, la mare distanta de locul 2, ocupat de rivalii de la Sparta Praga.CITESTE SI: Steaua Gigi Becali si Armata au dat-o la pace. Egal in Liga 3, intre si FCSB