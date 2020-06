Stanciu l-a luat la puricat pe Ianis Hagi: Unde poate evolua jucatorul lui Rangers

Ziare.

Internationalul roman in varsta de 27 de ani e convins ca el si Ianis pot evolua in acelasi "11"."Eu cred ca suntem doi jucatori complet diferiti, chiar daca amandurora ne place sa dam pase finale, sau lovituri liberi. Ianis poate sa joace si in banda, eu nu pot. Sigur am putea sa fim amandoi pe teren. Am jucat la nationala ultimele meciuri la nationala in 4--4-2 ca mijlocas central, el nu poate juca pozitia aia, deci sigur am putea sa fim amandoi pe teren", a spus Stanciu la Telekom Sport "Sunt convins ca daca ar juca numar 10 si eu mijlocas central, i-as pasa mult intre linii, pentru ca stiu cum e sa fii in pozitia asta. Eu cred ca ne-am intelege, dar nu depinde doar de noi", a adaugat jucator celor de la Slavia Praga.37 de prezente si 10 goluri are Stanciu in nationala Romaniei.De partea cealalta, Ianis a strans 10 selectii in reprezentativa mare a Romaniei.