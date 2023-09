Ce cadouri îi fac chinezii lui Nicolae Stanciu, noul căpitan al echipei naționale

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naţionale, e optimist înainte de duelurile cu Israel şi Kosovo. Nicolae Stanciu crede că tricolorii trebuie să profite de şansa din această lună, când cu două victorii se pot apropia de calificarea la Euro-2024.

"Grupul, adică atmosfera, îmi dă încredere că vom reuşi. Există multă unitate la echipa naţională, suntem toţi foarte apropiaţi. Am progresat de la începutul anului şi putem şi mai mult. Rezultatele de până acum mă fac să fiu optimist. Aşteptăm aceste două meciuri cu încredere, suntem motivaţi să le câştigăm. Până acum suntem în grafic, puteam fi şi mai bine, mă refer la meciul din Kosovo, dar având în vedere condiţiile în care s-a jucat, cred că este ok, suntem pe loc de calificare şi sper să rămânem acolo. Atmosfera este foarte bună la naţională şi asta mă face să cred că am progresat de la acţiune la acţiune şi sper să progresăm cât mai mult. Ne dorim să luăm cele şase puncte în dubla cu Israel şi Kosovo, dacă va fi aşa, vom fi în mare proporţie calificaţi la Euro", a declarat Stanciu pentru FRF TV.

Stanciu vrea cât mai mulţi suporteri la meciurile naţionalei.: „Jucăm pe cel mai mare stadion din ţară şi avem nevoie de public. Îmi doresc să fie plin stadionul, am multe meciuri la echipa naţională şi nu cred că am jucat vreodată cu casa închisă. Avem nevoie de fani, suntem într-un moment bun şi trebuie să fim uniţi şi să luptăm împreună ca să ne atingem obiectivul!. Aşteptăm fanii în număr cât mai mare şi la final să ne bucurăm împreună”.

Mijlocaşul român se simte apreciat în China, unde evoluează la Wuhan Three Towns: "Mă simt apreciat mereu în China, primesc tablouri, fotografii înainte de fiecare meci, am avut şi o coregrafie şi încerc să dau înapoi tot ce pot. Nu am resimiţit niciodată aceste zboruri lungi, sunt cinci ore diferenţă, nu e exagerat"

Stanciu a spus că şi familia şi prietenii săi vor ca România să se califice la Euro-2024.:"Pentru ei încerc să joc cât mai bine, să-mi fac treaba pe teren şi să ne calificăm în acest an".

Întrebat ce i-ar transmite copilului Nicolae Stanciu de 10 ani, căpitanul naţionalei, aflat acum la 30 de ani, a răspuns: "La 10 ani nici nu începusem cu fotbalul, eram pe terenul din sat. Nu mă gândeam la acel moment prea mult, la 11 ani şi jumătate m-am dus la fotbal la Unirea Alba Iulia. La 10 ani eram pe stradă toată ziua cu mingea şi nu visam să ajung atât de departe, să fiu căpitanul echipei naţionale, este ceva de nedescris, am muncit mult şi în continuare muncesc să dau fotbalului ce am mai bun pentru că şi fotbalul m-a răsplătit".

România continuă în septembrie parcursul spre Campionatul European – Germania 2024 cu două confruntări importante pe teren propriu:

Sâmbătă, 9 septembrie, 21:45, Arena Naţională: România – Israel

Marţi, 12 septembrie, 21:45, Arena Naţională: România – Kosovo.

