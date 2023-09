Stanciu l-a eclipsat pe Neymar cu un gol fabulos. Istvan Kovacs a fost arbitru VIDEO

Internaționalul român Nicolae Stanciu a marcat golul echipei sale, Damac, antrenată de Cosmin Contra, care a încurcat-o pe Al-Hilal, formația lui Neymar, scor 1-1, în campionatul Arabiei Suadite.

Stanciu a înscris primul său gol la Damac cu o execuție fabuloasă, din lovitură liberă, de la peste 30 de metri, învingându-l pe Bounou, fost portar la FC Sevilla. Stanciu a punctat în minutul 68, după ce un alt brazilian, Malcom, a deschis scorul în minutul 9.

Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs, afectat de scandalul iscat după gafele făcute luni, la CFR Cluj - Petrolul.

