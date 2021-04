Nicolae Stanciu, a marcat din nou pentru echipa sa de club. Ce record a egalat Slavia Praga

Slavia a revenit de la 0-1, dupa ce oaspetii au deschis scorul prin Potocny, in minutul 7, din penalti.Stanciu a egalat in minutul 29. Pentru gazde a inscris si Kuchta, in minutul 50. Nicolae Stanciu a fost titular si a ramas pe teren pana in minutul 74.Slavia Praga este lider in clasament, cu 74 de puncte, in timp ce Zlin ocupa locul 13, cu 29 de puncte.Potrivit site-ului oficial al clubului ceh, Slavia a egalat un record de 40 de meciuri consecutive de campionat fara infrangere. Recordul a fost stabilit de Sparta Praga in perioada 1943-1946.