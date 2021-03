VIDEO Cum a reusit Nicolae Stanciu sa marcheze golul fabulos impotriva lui Rangers

Fotbalistul roman a marcat din nou pentru cehi in Europa League, impotriva lui Rangers, dupa ce a mai facut-o si in campionat in ultimele meciuri Stanciu este omul momentului la Slavia si a povestit reusita din Scotia."M-am razgandit in ultimul moment. Antrenorii mi-au sugerat sa sutez catre coltul lung, pentru ca in ultimul meci poate vazuse ca trasesem dincolo. Dar l-am simtit plasat pe portar mai spre celalalt colt si am batut normal peste zid. Oricum, il respect mult pe McGregor, o respect si pe Rangers", a spus Stanciu dupa meci.Fotbalistul roman este laudat in toata presa britanica dupa jocul jocul fabulos facut pentru Slavia Praga."Stanciu a dublat avantajul oaspetilor de la Slavia dupa eliminarea lui Balogu.Rangers a reusit sa stea mai bine in teren dupa eliminarea lui Roofe, dar al doilea cartonas rosu, cel incasat de Balogun, a complicat situatia. Stanciu a rezolvat meciul cu 15 minute inainte de final cu al doilea gol fabulos din aceasta dubla", au scris cei de la BBC.CITESTE SI: