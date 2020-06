Nicolae Stanciu, pe cai mari in Cehia

Ziare.

Slavia, cu Nicolae Stanciu 86 de minute pe gazon, a facut un pas decisiv spre un nou titlu, prin victoria cu 1-0 pe terenul formatiei FK Pribram, prin golul marcat de Petar Musa (82).Slavia poate deveni virtual campioana inca de miercuri, daca rivala Viktoria Zizkov nu va castiga meciul cu Banik, de la Ostrava.Slovan Liberec a intrecut-o pe FK Jablonec cu 1-0, prin golul lui Tomas Malinsky (80), Alexandru Baluta evoluand tot meciul la invingatori si primind un cartonas galben in min. 77.In alt meci jucat marti, FK Mlada Boleslav si FC FASTAV Zlin au incheiat nedecis, 1-1.Slavia Praga ocupa primul loc in clasament, cu 67 puncte, urmata de Viktoria Plzen, 56 puncte (26 jocuri), Slovan Liberec, 45 puncte, FK Jablonec, 43 puncte, Banik Ostrava, 40 puncte (26 j), Sparta Praga, 38 p (26 j), etc.