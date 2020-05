Stanciu a facut un meci urias in Cehia

Ziare.

Internationalul roman a marcat un gol si a oferit doua pase de gol in victoria categorica a echipei sale, scor 5-0.Mijlocasul roman a punctat in minutul 21, dintr-o lovitura de la 11 metri.Apoi, Stanciu a pasat decisiv la golurile reusite de Provod (min.56) si Ted (min.61).Stanciu a fost inlocuit in minutul 77 cu Yusuf.Celelalte reusite ale campioanei Cehiei le-au apartinut lui Holes (min.29) si Yusuf (min.77 - penalti).Dupa acest meci, Stanciu a ajuns la trei goluri si 8 pase decisive reusite in 31 de jocuri.I.G.