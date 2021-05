Europarlamentarul Nicu Stefanuta sesizeaza Comisia Europeana in privinta lui Arthur, ursul impuscat de printul austriac

"Printul Arthur de Romania. Am sesizat Comisia Europeana! Am primit stirea impuscarii ursului trofeu prin derogare de la legile nationale si europene de catre printul de Liechtenstein. Este un nou exemplu ca, pentru bani, in Romania se inchid ochii la reguli. Eu nu vreau insa ca tara sa fie destinatie de safari pentru niciun print al lumii", a scris Nicu Stefanuta pe Facebook Stefanuta i-a adresat o interpelare comisarului european Virginijus Sinkevicius, in care scrie ca "prin Directiva habitatului si legislatia existent in Romania, vanatoarea de ursi este interzisa. Ministerul Mediului aproba insa cote de vanatoare cu scopul de a reduce efectivele considerate prea numeroase si daunatoare populatiei. Aceste derogari de la legislatia romana si europeana permit insa impuscarea in scopuri recreative prin partide de vanatoare si vanatori de trofee care costa intre 5.000 si 20.000 de euro".Europarlamentarul roman intreaba Comisia Europeana daca are un "recensamant detaliat al ursilor in Europa sau intentioneaza sa aiba un program care sa sprijine statele membre in demararea unui astfel de recensamant? Pot statele membre sa ofere derogari fara a avea un astfel de recensamant si fara a avea cunoasterea exacta a efectivelor? Poate un stat membru sa dea o derogare pentru uciderea unui animal fara a implementa masuri de preventie pentru specia respectiva? Poate un stat membru sa ofere derogari intr-un sit Natura 2000 daca animalele nu prezinta niciun pericol si vanarea nu respecta criteriile stipulate in Directiva? Ati primit din partea statului roman un raport detaliat privind derogarile de la Directiva habitat pentru 2019-2020?".