Primarul Sectorului 1, acuzații la adresa fostei conduceri a școlii ”Nicolae Titulescu”: ”Transformarea funcţiei de director în sinecură politică are consecinţe grave”

Primărița Sectorului 1, Clotilde Armand, precizează că incidentul de la Şcoala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” a fost politizat din motive electorale şi că principala lecţie pe care trebuie să o înveţe autorităţile publice este că numirile în funcţii de conducere trebuie făcute pe criterii de competenţă şi nu pe afinităţi politice.

”De câteva zile, agenda publică este dominată de incidentul regretabil de la Şcoala Gimnazială 'Nicolae Titulescu', care din motive electorale a fost politizat nepermis, au circulat multe ştiri false preluate de propaganda de partid, iar adesea adevărul a fost deformat. Am făcut la Primăria Sectorului 1 propria noastră analiză a acestui caz, împreună cu specialiştii noştri, cu colegii de la DGASPC Sector 1 şi pe baza informaţiilor pe care ni le-au oferit părinţii elevilor de la aceasta şcoală”, scrie primarul Sectorului 1, pe Facebook.

Ea mai precizează că, în ultimele luni, fosta conducere a şcolii ”a refuzat accesul reprezentanţilor unei firme specializate”, care are contract cu Primăria Sectorului 1 şi care trebuia să monteze un sistem antiefracţie care avea mai multe componente: camere video, senzori antiefracţie şi control acces.

”Fosta conducere a Şcolii Gimnaziale 'Nicolae Titulescu' nu a solicitat, în ultimele luni, Primăriei Sectorului 1 suplimentarea posturilor de pază. Precizarea este importantă, deoarece Primăria Sectorului 1 a aprobat toate solicitările făcute de unităţile de învăţământ. Imediat cum am aflat de incidentul de la Şcoala Gimnazială 'Nicolae Titulescu', am suplimentat posturile de pază. În plus, Poliţia Locală Sector 1 va avea constant un echipaj în zonă şi va patrula în apropierea unităţii de învăţământ”, transmite Armand.

Edilul menţionează că Primăria Sectorului 1 este doar administratorul imobilului şi că, potrivit părinţilor, în şcoală ”nu se respectau procedurile operaţionale, nu exista profesor de serviciu de interior şi profesor de serviciu de exterior”. Aceştia au cerut şi interzicerea accesului autoturismelor pe terenul de sport al şcolii, în condiţiile în care ”angajaţii Inspectoratului Şcolar Sector 1 îşi parcau zilnic maşinile” în locul respectiv.

”Principala lecţie pe care toate instituţiile publice trebuie sa o înveţe din ceea ce s-a întâmplat la Şcoala Gimnazială 'Nicolae Titulescu', este foarte simplă. Autorităţile trebuie să fie transparente, iar numirile în funcţii de conducere să fie făcute pe criterii de competenţă şi nu pe afinităţi politice! Mai ales când este vorba de educaţia copiilor noştri. Secretomania, ascunderea gunoiului sub preş şi transformarea funcţiei de director de şcoală în sinecură politică au consecinţe grave”, precizează Armand.

Ea face referire şi la alte concluzii desprinse în urma analizei desfăşurate la nivelul autorităţii locale:

- în mai 2022, fosta conducere a Şcolii "Nicolae Titulescu" nu a anunţat incidentul, deşi fusese informată de către părinţii copilului;

- directorul avea obligaţia să anunţe incidentul de securitate la Inspectoratul Şcolar Sector 1 şi la poliţie;

- fără declararea incidentului şi informarea autorităţilor, administraţia locală nu avea cum să acţioneze.

- intervenţia specialiştilor DGAPSC Sector 1 a fost "ireproşabilă", mai ales în condiţiile în care a fost informată de acest incident abia pe 17 noiembrie 2022;

- elevul care a fost victima agresiunii a intrat imediat într-un program de consiliere psihologică. Elevul cercetat pentru viol era deja transferat la o altă şcoală şi avea domiciliul în Sectorul 5. În cazul lui, DGASPC Sector 1 a transmis documentele către DGASPC Sector 5;

- în cazul celui de-al doilea incident reclamat, situaţia copilului a revenit în atenţia DGASPC Sector 1 în data de 23.12.2023, când un psiholog a asistat la audierea copilului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Copilul a fost inclus într-un program de consiliere psihologică;

- în mai 2024 expiră analiza de risc în baza căreia este făcut regulamentul de pază în şcolile din Sectorul 1. În SEAP este declanşată deja procedura de achiziţie a unor servicii pentru efectuarea unor analize de risc pentru toate şcolile şi pieţele din Sectorul 1.

