Vedeta Antenei 1 care a mâncat conserve pentru pisici și se spăla la o baie comunală

Chef Nicolai Tand a povestit, în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar, cum au fost primii ani în care a mers în Franța și cu s-a ocupat până să ajungă în bucătăriile de renume din Paris.

Vedeta Antenei 1 vindea ziare, locuia în case părăsite sau parcări abandonate și a ajuns chiar să mănânce conserve de pisici.

„Cum să nu faci foamea? Eu am mâncat și conservă de pisici. Când am stat în Italia, să trec în Franța, aveam un băiat de la asociații de unde dădea de mâncare gratis și-mi dădea o caserolă, un iaurt, un fruct, dormeam în niște parcări abandonate de mașini. N-am avut nimic când am mâncat conservă de pisici. Știu că mergeam la Paris și stăteam la o casă părăsită, părăsită însemnând că mureau bătrânii, nu avea curent, stăteam pe acolo o lună, două, până se prindeau vecinii. Nu aveam o locație fixă”, a spus Nicolai Tand, potrivit www.kfetele.ro.

Bucătarul făcea baie doar de ori pe săptămână, la baia comunală, înainte să meargă la biserică.

„Ziua vindeam ziare. Mergeam în afara Parisului, ne plimbam, vizitam, magazinele la care vindeam ziare se închideau la ora 12, iar la ora 1 ne strângeam toți care vindeam, mâncam, luam un suc, să nu stăm în casele alea părăsite, apoi mai plecam seara. Făceam baie la baia comunală. Făceam baie de două ori pe săptămână, să mergem la biserică, o biserică românească.

Dacă aș scrie cu detalii, aș face o carte”, a mai povestit Nicolai Tand în cadrul podcastului.