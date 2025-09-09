Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Ce relație este acum între Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an după victoria de la Asia Express: „Divergențe sau opinii diferite”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:53
Nicolai Tand și Sorin Brotnei în Asia Express FOTO: Instagram/ Nicolai Tand

Finala sezonului 7 Asia Express, difuzată de Antena 1 la sfârșitul anului 2024, a adus în prim-plan echipele formate din Nicolai Tand și Sorin Brotnei, respectiv Ioana State și Mane Voicu. Primii care au ajuns la steagul roșu și au deschis cufărul au fost Sorin și Nicolai, astfel că ei au fost desemnați marii câștigători ai competiției.

Relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei merge dincolo de ecran. Maramureșeanul este nu doar finul lui Sorin, ci și vecinul acestuia, iar legătura lor apropiată a fost vizibilă pe parcursul emisiunii.

Într-un interviu recent pentru OK! Magazine, Nicolai Tand a vorbit despre cum stau lucrurile între ei în prezent:

„Între mine și Sorin este o relație foarte frumoasă. Suntem și vecini, ăsta-i avantajul, pentru că la noi, la Maramureș, se zice că vecinul e mai important decât neamul. Pentru că, dacă ai nevoie de ceva, vecinul este mai aproape. Petrec mai mult timp cu el decât cu frații mei”, a spus Nicolai.

Bucătarul a explicat că experiența Asia Express i-a apropiat și mai mult, oferindu-le ocazia să se cunoască cu adevărat și să treacă împreună peste momente tensionate:

„Asia Express ne-a unit, ne cunoaștem mult mai bine, ne-am descoperit diferit. Înainte ne vedeam doar la petreceri, la grătare, situații în care totul e roz, în care nu te contrazici. Asia Express ne-a dus și în partea asta în care a trebuit să trecem peste divergențe sau opinii diferite. Sorin e un băiat foarte fain, tipul care, dacă ai nevoie, vine să te ajute și la 3 noaptea. E foarte săritor. Așa suntem noi, moroșenii. Avem omenie și obraz. Și rușine”, a adăugat Nicolai.

De asemenea, cei doi au fost invitați și la Observator, unde au vorbit despre parcursul lor în emisiune și despre modul în care au gestionat trofeul după finalizarea filmărilor. Nicolai a dezvăluit:

„Trofeul a stat ascuns în casa mea, într-un dulap, că nu trebuia să-l vadă nimeni”.

Sorin a explicat că, de acum înainte, trofeul va fi împărțit între ei: o săptămână va fi la unul dintre câștigători, iar următoarea săptămână la celălalt.

