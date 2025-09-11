Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Nicolai Tand revine la școală la 51 de ani. Celebrul chef vrea să-și încheie studiile și să obțină diploma de BAC

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:17
694 citiri
Nicolai Tand revine la școală la 51 de ani. Celebrul chef vrea să-și încheie studiile și să obțină diploma de BAC
Nicolai Tand se întoarce la școală FOTO: Instagram/ Nicolai Tand

Nicolai Tand demonstrează că pentru ambiție și perseverență nu există limite de vârstă. Celebrul bucătar a ales să revină pe băncile școlii la 51 de ani, cu scopul de a-și finaliza studiile și de a obține diploma de Bacalaureat.

Din această toamnă, Nicolai va frecventa cursurile serale, decizia sa fiind motivată de dorința de a le arăta copiilor săi, Ilona și Iancu, cât de importantă este educația și responsabilitatea personală:

„Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu. Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau BAC-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a mărturisit el pentru Ok! Magazine.

În același interviu, Nicolai Tand a vorbit și despre provocările parentale, pe care le consideră printre cele mai mari responsabilități ale vieții:

„Cred că cea mai grea meserie în viața asta e să fii părinte. Când sunt copiii mici, nu-ți dai seama, apoi cresc, încep să aibă personalitate. Nu mi-e frică, am încredere în copiii mei pentru că au o educație foarte bună. Ilona are 14 ani și jumătate, e frumoasă, e inteligentă. Acum că a apărut într-o revistă e foarte fain, pentru că e frumoasă, sunt mândru ca tată. Dar eu zic întotdeauna că frumusețea ți-a dat-o Dumnezeu, după aceea ce faci depinde numai de tine. Sunt bucuros că am timp eu și nevastă-mea să petrecem timp cu ea și să o ghidăm cât putem noi de bine. Din vara asta, face și voluntariat. E foarte important să-și dea seama că lumea în care trăim noi este diferită, că suntem norocoși. Sunt copii care nu au norocul lor și vreau să vadă această fațetă a lumii.”

Nicolai Tand a avut o copilărie dificilă

Povestea sa de viață arată maturitatea și determinarea cu care a luptat încă din copilărie. Crescut într-o familie modestă, cu patru frați, Nicolai și-a pierdut tatăl la doar 12 ani, iar mama sa a rămas singură să întrețină familia. Din acest motiv, el a renunțat la școală pentru a o ajuta, muncind pe șantier, la Ambulanță, vânzând ziare și, la un moment dat, chiar cerșind:

„Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci”, a povestit Nicolai Tand în podcastul „La Mijloc”.

Ce relație este acum între Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an după victoria de la Asia Express: „Divergențe sau opinii diferite”
Ce relație este acum între Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an după victoria de la Asia Express: „Divergențe sau opinii diferite”
Finala sezonului 7 Asia Express, difuzată de Antena 1 la sfârșitul anului 2024, a adus în prim-plan echipele formate din Nicolai Tand și Sorin Brotnei, respectiv Ioana State și Mane Voicu....
Starea democrației s-a deteriorat în România, conform raportului oficial al organismului care urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări
Starea democrației s-a deteriorat în România, conform raportului oficial al organismului care urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări
România înregistrează scăderi semnificative în clasamentele privind statul de drept, după anularea scrutinului prezidențial, fiind depășită doar de Moldova, Slovacia și Kosovo, potrivit...
#nicolai tand, #liceu, #bacalaureat , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
Digi24.ro
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost impuscat mortal in Utah
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri
  2. Nicolai Tand revine la școală la 51 de ani. Celebrul chef vrea să-și încheie studiile și să obțină diploma de BAC
  3. Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Cum arată acum Petru, student în Marea Britanie
  4. Ana Baniciu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia: „Apus, briză. Exact cum trebuie” FOTO
  5. Michelle Obama, în premieră în România. Fosta Primă Doamnă a SUA va ține un discurs important
  6. Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
  7. Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
  8. Care este prima echipă eliminată la Asia Express. Controverse după cursa pentru ultima șansă: „Nu este corect”
  9. Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”
  10. Un câine din Bihor a fost recunoscut ca participant la recordurile Guinness obținute de stăpânul său, un cunoscut pianist