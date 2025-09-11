Nicolai Tand revine la școală la 51 de ani. Celebrul chef vrea să-și încheie studiile și să obțină diploma de BAC

Nicolai Tand demonstrează că pentru ambiție și perseverență nu există limite de vârstă. Celebrul bucătar a ales să revină pe băncile școlii la 51 de ani, cu scopul de a-și finaliza studiile și de a obține diploma de Bacalaureat.

Din această toamnă, Nicolai va frecventa cursurile serale, decizia sa fiind motivată de dorința de a le arăta copiilor săi, Ilona și Iancu, cât de importantă este educația și responsabilitatea personală:

„Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu. Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau BAC-ul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a mărturisit el pentru Ok! Magazine.

În același interviu, Nicolai Tand a vorbit și despre provocările parentale, pe care le consideră printre cele mai mari responsabilități ale vieții:

„Cred că cea mai grea meserie în viața asta e să fii părinte. Când sunt copiii mici, nu-ți dai seama, apoi cresc, încep să aibă personalitate. Nu mi-e frică, am încredere în copiii mei pentru că au o educație foarte bună. Ilona are 14 ani și jumătate, e frumoasă, e inteligentă. Acum că a apărut într-o revistă e foarte fain, pentru că e frumoasă, sunt mândru ca tată. Dar eu zic întotdeauna că frumusețea ți-a dat-o Dumnezeu, după aceea ce faci depinde numai de tine. Sunt bucuros că am timp eu și nevastă-mea să petrecem timp cu ea și să o ghidăm cât putem noi de bine. Din vara asta, face și voluntariat. E foarte important să-și dea seama că lumea în care trăim noi este diferită, că suntem norocoși. Sunt copii care nu au norocul lor și vreau să vadă această fațetă a lumii.”

Nicolai Tand a avut o copilărie dificilă

Povestea sa de viață arată maturitatea și determinarea cu care a luptat încă din copilărie. Crescut într-o familie modestă, cu patru frați, Nicolai și-a pierdut tatăl la doar 12 ani, iar mama sa a rămas singură să întrețină familia. Din acest motiv, el a renunțat la școală pentru a o ajuta, muncind pe șantier, la Ambulanță, vânzând ziare și, la un moment dat, chiar cerșind:

„Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci”, a povestit Nicolai Tand în podcastul „La Mijloc”.

