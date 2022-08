Veste soc: Viitor sumbru pentru Drogba si Anelka in China

Supervedetele Nikolas Anelka si Didier Drogba nu au ezitat sa faca pasul catre campionatul de fotbal al Chinei, pentru salarii cu adevarat impresionante.

Numai ca, in viitorul apropiat, visele de preamarire financiara ale celor doi s-ar putea narui. Echipa la care evolueaza fotbalistii amintiti, Shanghai Shenhua, i-ar putea vinde pe cei doi, din cauza unor neintelegeri intre actionarii clubului, noteaza China Daily.

Presedintele Consiliului de Administratie, Zhu Jun, care detine 28,5% din actiunile clubului, a investit pentru dezvoltarea echipei, in ultimii 5 ani si jumatate, suma de 94 milioane dolari.

Ele este nemultumit ca ceilalti actionari nu investesc aproape deloc in club. Zhu este principal actionar al clubului, dupa ce, in 2007, a cumparat masiv actiuni, insa in schema de conducere mai sunt alti 5 actionari.

Aceasta atitudine a lui Zhu Jun ar putea creea o adevarata degringolada la Shanghai Shenhua care, intr-un final, ar conduce la vanzarea celor doua vedete, Didier Drogba si Nikolas Anelka, care castiga 11,5 respectiv 12 milioane euro pe an.

Ads