Președintele venezuelean Maduro ironizează YouTube după ce contul său a fost închis: „Imperialiști idioți!”

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a luat în derâdere vineri închiderea canalului său de YouTube săptămâna trecută, numindu-i pe proprietarii rețelei de socializare 'imperialiști idioți', notează AFP.

Contul președintelui venezuelean, care avea 233.000 de abonați, a dispărut pe 19 septembrie fără explicații din partea responsabililor, în timp ce Statele Unite au desfășurat nave de război în Caraibe, acuzându-l pe Maduro de trafic de droguri. El neagă acuzațiile, spunând că Washingtonul încearcă să-l înlăture de la putere și să pună mâna pe petrolul venezuelean.

„Cu cât mai multă cenzură, cu atât mesajul ajunge mai bine. Continuați cenzura, imperialiști idioți ai YouTube! Felicitări celor care au luat decizia! Primă de productivitate pentru idioți! Angajatul lunii! Proprietarii YouTube au eșuat, oamenii continuă să mă urmărească”, a ironizat Maduro.

În 2020, YouTube a suspendat contul principalului canal pro-guvernamental al țării, Venezolana de Televisión. În august 2024, a închis emisiunea TV a puternicului lider Diosdado Cabello, în prezent ministru de interne, la scurt timp după ce i-a trimis o plachetă pentru că a atins pragul de 100.000 de abonați.

Maduro a ordonat suspendarea platformei X în Venezuela în 2024. În august același an, după ce protestele împotriva realegerii sale s-au soldat cu 28 de morți și au dus la peste 2.000 de arestări, Maduro a cerut dezinstalarea WhatsApp. Urmat de majoritatea agențiilor guvernamentale și a figurilor puterii, el a cerut apoi migrarea către Telegram și aplicația chineză WeChat. Cu toate acestea, WhatsApp nu este nici interzis, nici blocat în Venezuela și rămâne utilizat pe scară largă, inclusiv de către susținătorii puterii.

