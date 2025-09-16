Președintele Venezuelei anunță că SUA pregătesc o ofensivă militară asupra țării sale. Realegerea sa nu a fost recunoscută de Statele Unite

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 07:28
468 citiri
Președintele Venezuelei anunță că SUA pregătesc o ofensivă militară asupra țării sale. Realegerea sa nu a fost recunoscută de Statele Unite
Nicolas Maduro spune că SUA vor ataca VenezuelaFOTO Hepta

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat Statele Unite că pregătesc o agresiune militară împotriva țării sale și a promis că Venezuela își va apăra suveranitatea, invocând dreptul internațional. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor amplificate de desfășurarea trupelor americane în Caraibe și de acuzațiile Washingtonului privind implicarea lui Maduro în traficul de droguri.

Statele Unite pregătesc o 'agresiune' cu caracter militar împotriva Venezuelei, care își va exercita 'dreptul legitim de a se apăra', a declarat luni, într-o conferință de presă, președintele venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.

Există 'o agresiune în curs de desfășurare cu caracter militar, iar Venezuela este îndreptățită conform dreptului internațional să răspundă' și își va exercita 'dreptul legitim de a se apăra', a declarat șeful statului, considerând că relațiile dintre cele două țări sunt 'rupte'. Nicolas Maduro l-a acuzat, de asemenea, pe secretarul de stat american Marco Rubio, un critic fervent al președintelui venezuelean, a cărui realegere nu a fost recunoscută de Statele Unite, că este un 'domn al morții și al războiului'.

Administrația președintelui american Donald Trump a desfășurat forțe militare în Caraibe în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri, declanșând tensiuni sporite cu Venezuela. Washingtonul îl acuză pe Nicolas Maduro că conduce o rețea de trafic de droguri și a majorat recent recompensa pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari.

