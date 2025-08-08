SUA pun o recompensă de zeci de milioane de dolari pe capul președintelui Venezuelei. Maduro, numit „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”

SUA au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”.

Președintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care a revenit în funcție în ianuarie, după alegeri marcate de acuzații de fraudă electorală. Rezultatele au fost respinse pe scară largă de comunitatea internațională.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că SUA vor dubla recompensa deja anunțată de 25 de milioane de dolari și a afirmat că Maduro este direct legat de operațiuni de trafic de droguri, scrie BBC.

Ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, a spus că noua recompensă este „patetică” și a catalogat-o drept „propagandă politică”.

„Nu suntem surprinși, având în vedere de la cine vine,” a spus Gil, acuzând-o pe Bondi că încearcă o „diversiune disperată” de la titlurile din presă legate de reacțiile negative privind modul în care a fost gestionat cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

În timpul primului mandat al lui Trump, guvernul SUA i-a inculpat pe Maduro și pe alți oficiali venezueleni de rang înalt pentru o serie de infracțiuni, inclusiv narco-terorism, corupție și trafic de droguri.

La acea vreme, Departamentul de Justiție al SUA a susținut că Maduro a colaborat cu gruparea rebelă columbiană Farc pentru a „folosi cocaina ca armă pentru a „inunda” Statele Unite”. Într-un videoclip postat joi pe platforma X, Bondi l-a acuzat pe Maduro că a colaborat cu grupări precum Tren de Aragua – o bandă venezueleană pe care administrația Trump a desemnat-o drept organizație teroristă – și cartelul Sinaloa, o rețea criminală puternică din Mexic.

Ea a afirmat că Administrația SUA pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a „confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro și de asociații săi, dintre care aproape șapte tone legate direct de Maduro”.

Maduro a respins anterior acuzațiile SUA că ar fi implicat direct în traficul de droguri. Comentariile lui Bondi reprezintă o continuare a vechilor tensiuni dintre guvernul SUA și cel venezuelean – însă procurorul general nu a oferit detalii suplimentare despre modul în care guvernul preconizează că noul apel și stimulentul financiar vor da rezultate.

Maduro – lider al Partidului Socialist Unit și succesor al lui Hugo Chavez din 2013 – a fost acuzat în mod repetat că a reprimat grupările de opoziție și a redus la tăcere vocile critice din Venezuela, inclusiv prin recurgerea la violență.

El a supraviețuit protestelor declanșate după alegerile contestate de anul trecut și și-a menținut controlul asupra puterii.

Însă, în iunie, Hugo Carvajal – fostul șef al serviciului de informații militare din Venezuela – a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare privind traficul de droguri, după ce a fost arestat la Madrid și judecat în SUA.

Carvajal, cunoscut sub numele de „El Pollo” (Puiul), a fugit din Venezuela după ce a cerut armatei să susțină un candidat al opoziției și să-l înlăture pe Maduro.

Inițial, el a negat acuzațiile de trafic de droguri, dar ulterior și-a schimbat declarația în „vinovat”, alimentând speculațiile că ar fi încheiat o înțelegere cu autoritățile americane pentru o pedeapsă redusă, în schimbul unor informații incriminatoare despre Maduro.

Regatul Unit și Uniunea Europeană au anunțat sancțiuni împotriva guvernului lui Maduro după revenirea acestuia în funcție la începutul acestui an.

