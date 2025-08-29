Ce spune Nicolás Maduro despre o „debarcare americană”, după ce Trump a trimis nave de război în Caraibe. „Cel mai genocidar imperiu din istoria omenirii”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 07:25
Președintele Nicolas Maduro FOTO:X@PresidencialVen

'Nicio șansă' ca Statele Unite să invadeze Venezuela, a declarat joi, 28 august, președintele Nicolas Maduro, după ce Washingtonul a desfășurat cinci nave de război în Caraibe în scopul combaterii traficului internațional de droguri.

'Nu există nicio șansă să intre în Venezuela', a declarat dl Maduro, afirmând că țara sa este pregătită să își apere 'pacea, suveranitatea și integritatea teritorială'.

'Fără sancțiuni, fără blocadă, fără război psihologic, fără asediu. Nu au reușit și nu vor reuși', a adăugat el în timpul unui discurs în fața forțelor armate.

Maduro vorbește despre amenințarea unei debarcări americane, denunțând o tentativă de 'schimbare de regim'. Dar Statele Unite nu au amenințat niciodată public că vor invada țara.

Liderul venezuelean afirmă că a activat 'un plan special cu peste 4,5 milioane de milițieni', deși această cifră este pusă la îndoială de experți.

Ca răspuns la desfășurarea navală americană în apele internaționale, Venezuela și-a desfășurat marina și drone de supraveghere în apele sale teritoriale.

Washingtonul îi acuză pe președintele Maduro și pe colaboratorii săi apropiați din guvern, printre care Cabello, că conduc 'Cartel de los Soles', aflat pe lista americană a organizațiilor 'teroriste', și oferă 50 de milioane, respectiv 25 de milioane de dolari pentru informații care duc la capturarea lor.

AFP a constatat prezența în Panama a distrugătorului lansator de rachete USS Lake Erie într-un port de intrare în Pacific.

Ambasadorul Venezuelei la Națiunile Unite, Samuel Moncada, a trimis o scrisoare secretarului general Antonio Guterres, solicitând ca guvernul Statelor Unite să fie îndemnat să 'înceteze o dată pentru totdeauna acțiunile și amenințările sale ostile și să respecte suveranitatea, integritatea teritorială și independența politică a Venezuelei'.

În timpul unui exercițiu militar transmis joi la televiziunea de stat, colonelul de armată Ramos Salazar a declarat că, 'în timp ce suntem asediați de cel mai genocidar imperiu din istoria omenirii, Statele Unite ale Americii (...), operatori speciali revoluționari se află în prima linie a luptei pentru a apăra patria lui Bolívar (părintele revoluției) și a lui Chávez (fost președinte din 1999 până în 2013)'.

