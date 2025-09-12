Băiatul lui Gică Popescu a debutat la noua lui echipă! A jucat 77 de minute sub privirile tatălui

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 08:54
Nicolas Popescu (în roșu) FOTO Facebook Steaua București

Formația Steaua București a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa ASA Târgu Mureș, într-un meci din etapa a șasea a Ligii 2 Casa Pariurilor, în care a revenit de la 0-1.

După o primă repriză mai puțin reușită, în care oaspeții au marcat în minutul 40 (Zukanovic), CSA Steaua a întors scorul după pauză. În doar șapte minute, Andrei Lascu (59) – aflat la prima reușită într-un joc oficial pentru Steaua, și Bogdan Chipirliu (66) au punctat pentru un nou succes al roș-albaștrilor.

La echipa din Ghencea a debutat Nicolas Popescu. Mijlocașul sosit de la Farul a evoluat 77 de minute sub privirile tatălui său.

FC Voluntari a învins-o dramatic pe Concordia Chiajna cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a șasea a Ligii a II-a de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Robert Petculescu (86), din recentrarea lui Adam Nemec.

FC Voluntari rămăsese în zece oameni din min. 66, după eliminarea lui Andrei Pițian.

Rezultate:

Joi

FC Voluntari - CS Concordia Chiajna 1-0

Steaua București - ASA Târgu Mureș 2-1

Vineri

ACSM Ceahlăul Piatra Neamț - FC Bihor Oradea (Stadion Ceahlăul - Piatra Neamț, 18:00)

Sâmbătă

AFC Metalul Buzău - CSC 1599 Șelimbăr (Stadion Metalul - Buzău, 11:00)

CSC Dumbrăvița - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion Ștefan Dobay - Dumbrăvița, 11:00)

AFC Câmpulung Muscel 2022 - AFC Chindia Târgoviște (Stadion Muscelul - Câmpulung Muscel, 11:00)

ACS FC Bacău - CSM Reșița (Baza Sportivă FC Bacău - Ruși-Ciutea, 11:00)

CS Gloria Bistrița - CS Dinamo București (Complexul Sportiv Jean Pădureanu - Bistrița, 11:00)

CSM Slatina - CS Tunari (Stadion 1 Mai - Slatina, 11:00)

CS Afumați - ACSM Politehnica Iași (Stadion Comunal - Afumați, 13:30)

Duminică

CSM Olimpia Satu Mare - ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Olimpia - Daniel Prodan - Satu Mare, 11:00)

Clasament

1. ASA Târgu Mureș 13 puncte

2. Steaua 13

3. Corvinul 13

4. FC Voluntari 13

5. Chindia 12

6. FC Bihor 12

7. Concordia 10

8. Ceahlăul 10

