Nicolas Sarkozy condamnat la închisoare cu executare. Fostul președinte și-a finanțat ilegal campania electorală

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat, joi, 25 septembrie, de constituirea unui grup infracțional în perioada 2005-2007, însă a fost achitat de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă, relatează AFP.

Tribunalul Corecțional de la Paris și-a deschis ședința pentru a se pronunța joi în dosarul unei presupuse finanțări libiene a campaniei prezidențiale a lui Nicolas Sarkozy în 2007.

Fostul șef de stat a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional în perioada 2005-2007.

El a fost însă achitat de acuzații de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă.

Președinția ședinței, Nathalie Gavarino, a anunțat că fostul președinte este vinovat de constituirea unui grup infracțional după ce ”și-a lăsat colaboratori apropiați (...) să acționeze în vederea obținerii unor susținERI financiare” din partea regimului libian al lui Muammar Gaddafi.

Fostul director de campanie al lui Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional, corupție pasivă, trafic de influență pasivă, fals și uz de fals și de spălare de bani agravantă în dosarul finanțării libiene.

Un fost ministru, Brice Hortefeux, a fost găsit vinovat, la rândul său, de constituirea unui grup infracțional. El a fost inculpat și cu privire la complicitate la finanțare ilegală a campaniei electorale.

Pedepsele la care sunt condamnați inculpații în dosar nu au fost anunțate imediat.

Ședința s-a deschis joi, la puțin timp după ora locală 10.00 (11.00, ora României).

Nicolas Sarkozy, prezent la ședință, era inculpat cu privire la patru infracțiuni - corupție pasivă, tăinuire de deturnare de fonduri publice, finanțare ilegală a campaniei și asociere de răufăcători.

Președinta ședinței, Nathalie Gavarino, a anunțat că alți trei inculpați au fost achitați.

Este vorba despre Salem Bugshan, Édouard Ullmo și un fost ministru, Éric Woerth.

