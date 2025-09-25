Nicolas Sarkozy condamnat la închisoare cu executare. Fostul președinte și-a finanțat ilegal campania electorală

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 15:24
963 citiri
Nicolas Sarkozy condamnat la închisoare cu executare. Fostul președinte și-a finanțat ilegal campania electorală
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy FOTO: Facebook/Nicolas Sarkozy

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat, joi, 25 septembrie, de constituirea unui grup infracțional în perioada 2005-2007, însă a fost achitat de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă, relatează AFP.

Tribunalul Corecțional de la Paris și-a deschis ședința pentru a se pronunța joi în dosarul unei presupuse finanțări libiene a campaniei prezidențiale a lui Nicolas Sarkozy în 2007.

Fostul șef de stat a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional în perioada 2005-2007.

El a fost însă achitat de acuzații de tăinuire de deturnare de fonduri publice și corupție pasivă.

Președinția ședinței, Nathalie Gavarino, a anunțat că fostul președinte este vinovat de constituirea unui grup infracțional după ce ”și-a lăsat colaboratori apropiați (...) să acționeze în vederea obținerii unor susținERI financiare” din partea regimului libian al lui Muammar Gaddafi.

Fostul director de campanie al lui Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional, corupție pasivă, trafic de influență pasivă, fals și uz de fals și de spălare de bani agravantă în dosarul finanțării libiene.

Un fost ministru, Brice Hortefeux, a fost găsit vinovat, la rândul său, de constituirea unui grup infracțional. El a fost inculpat și cu privire la complicitate la finanțare ilegală a campaniei electorale.

Pedepsele la care sunt condamnați inculpații în dosar nu au fost anunțate imediat.

Ședința s-a deschis joi, la puțin timp după ora locală 10.00 (11.00, ora României).

Nicolas Sarkozy, prezent la ședință, era inculpat cu privire la patru infracțiuni - corupție pasivă, tăinuire de deturnare de fonduri publice, finanțare ilegală a campaniei și asociere de răufăcători.

Președinta ședinței, Nathalie Gavarino, a anunțat că alți trei inculpați au fost achitați.

Este vorba despre Salem Bugshan, Édouard Ullmo și un fost ministru, Éric Woerth.

Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondată de Alexei Navalnîi și condusă acum de foștii săi colaboratori, a publicat o anchetă privind achiziționarea de proprietăți imobiliare de...
Gigi Becali a găsit vinovatul pentru rușinea de la Botoșani: "N-ai ce să mai zici. El dacă nu sărea...”
Gigi Becali a găsit vinovatul pentru rușinea de la Botoșani: "N-ai ce să mai zici. El dacă nu sărea...”
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal. FCSB, care prelungește momentul de...
#Nicolas Sarkozy presedinte Franta, #vinovat, #grup infractional organizat, #deturnare fonduri, #coruptie, #spalare bani , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In urma cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Tiriac 7 cuvinte, in italiana. "Acum isi ridica palaria in fata mea"
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a infuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
DigiSport.ro
Parasit de sotie dupa ce a fost acuzat de viol, a decis sa spuna lucrurilor pe nume! Risca 15 ani de inchisoare

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-au deschis înscrierile la cursurile de engleză – metoda care schimbă tot
  2. Un șef din Poliție, pensionat la 49 de ani, s-a reangajat la stat după trei luni. Are venituri lunare de peste 20.000 de lei
  3. Promisiunile făcute de Putin tatălui său aflat pe patul de moarte au dus la războiul din Ucraina. Toate au fost realizate
  4. NATO ar putea avea o nouă întrunire. Danemarca analizează activarea Articolului 4, după ce drone neidentificate au pătruns repetat în spațiul său aerian
  5. Nicolas Sarkozy condamnat la închisoare cu executare. Fostul președinte și-a finanțat ilegal campania electorală
  6. SUA pun iar presiune pe aliații NATO: „Ca să câștigăm, trebuie să nu mai cumpărați petrol din Rusia”
  7. Polonia a devenit cel mai mare importator de drone întregi din Taiwan. Cumpără aproape 60% din producție, ocolind astfel China VIDEO
  8. Educație de Excelență la Complexul Educațional Laude-Reut: Oren Eli’Or Golda-Abraham, elevul care inspiră prin curiozitate și caracter
  9. S-a stabilit în CSAT cine dă ordin pentru doborârea dronelor și aparatelor de zbor care intră ilegal în România. Ce spune ministrul Apărării
  10. Polonia vrea să doboare drone, avioane și rachete rusești deasupra Ucrainei când crede de cuviință. Nu mai vrea să aștepte acord de la NATO sau UE