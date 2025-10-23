Nicolas Sarkozy, amenințat cu moartea în închisoarea din Paris. Trei deținuți sunt anchetați VIDEO

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 13:06
Nicolas Sarkozy a fost amenințat cu moartea /FOTO:X/@CerfiaFR

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy (70 de ani) a început executarea pedepsei de 5 ani de închisoare la penitenciarul La Santé din Paris, într-un caz istoric privind finanțarea libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007.

În mai puțin de 24 de ore de la încarcerare, Sarkozy a fost vizat de insulte și amenințări cu moartea din partea unor deținuți, înregistrate într-un videoclip care a circulat în mediul online, arată B1TV.

Parchetul din Paris a deschis imediat o anchetă oficială. Poliția a preluat trei deținuți pentru interogatorii și a confiscat două telefoane mobile în urma perchezițiilor.

Fostul președinte beneficiază de măsuri excepționale de securitate: este cazat într-o celulă individuală și protejat permanent de doi ofițeri de securitate aflați în celula vecină.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că protecția specială este menținută din cauza „amenințărilor ceva mai importante” la adresa lui Sarkozy. Avocatul fostului lider a precizat, însă, că acesta nu beneficiază de „niciun tratament special”.

Sarkozy este primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană încarcerat. Instanța l-a găsit vinovat de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, în legătură cu faptul că ar fi permis colaboratorilor săi să negocieze o finanțare ilegală, în valoare de milioane de euro, din partea regimului lui Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidențială din 2007. Sentința constă în cinci ani de închisoare, din care un an cu suspendare, și o amendă de 100.000 de euro. Avocații lui Sarkozy au depus apel și cererea de eliberare urmează să fie judecată.

