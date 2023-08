Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost criticat de politicieni și experți după ce șeful de stat a vorbit despre o Ucraină „neutră”. Comentariile lui Sarokozy au fost catalogate drept „rușinoase”, acesta fiind acuzat că a fost „cumpărat” de Rusia, conform AFP.

„Ucrainenii... vor dori să recucerească ceea ce le-a fost luat pe nedrept. Dar dacă nu vor reuși să o facă în totalitate, alegerea va fi între un conflict înghețat... sau o ieșire pe calea cea mai bună, cu referendumuri strict supravegheate de comunitatea internațională”, a declarat Sarkozy miercuri pentru Le Figaro.

Vorbind în special despre Peninsula Crimeea, pe care Rusia susține că a anexat-o în 2014, fostul lider francez a declarat că „orice revenire la situația de dinainte este o iluzie”. „Un referendum incontestabil... va fi necesar pentru a consolida starea actuală de lucruri”, a adăugat el. Fostul președinte a mai relatat că Ucraina ar trebui să rămână „neutră” și că nu are loc în UE sau NATO.

Pozițiile lui Sarkozy au fost imediat atacate, mai întâi de către deputatul Julien Bayou: „Un fost preşedinte nu ar trebui să spună aşa ceva”, afirmând că interviul cu fostul președinte a fost „halucinant” şi „şocant”. Nicolas Sarkozy a făcut „o greşeală teribilă”, dar „îl înţelegem mai bine când ştim că a fost cumpărat de ruşi”, a adăugat el, referindu-se la legăturile dintre Sarkozy şi o companie de asigurări rusească.

Europarlamentarul Guy Verhofstadt s-a întrebat dacă trebuie „să râdem sau să plângem” de declaraţiile lui Sarkozy, emblematice pentru „greşelile tragice” pe care le-a făcut cu o Rusie care a devenit „un stat terorist”.

To laugh or cry? Mr Sarkozy reminds us of the tragic mistakes made by some of the European political establishment who got us to where we are.

Putin's Russia is a terrorist state. Ukraine defends us all & belongs in EU & NATO!https://t.co/GDCafTQ4yM