Nicolas Sarkozy ajunge la închisoare, s-a anunțat data. Este primul fost lider din UE care va fi încarcerat. A fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va ispăşi pedeapsa într-o închisoare din Paris începând cu 21 octombrie, au declarat luni, 13 octombrie, surse informate pentru AFP, după ce luna trecută un tribunal l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală, potrivit France24.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani, care va fi primul lider francez din perioada postbelică şi primul fost şef al unui stat membru al Uniunii Europene care va fi încarcerat, va executa pedeapsa la închisoarea La Sante din Paris, au precizat sursele.

Se preconizează că vor fi luate măsuri de securitate suplimentare pentru a-i asigura siguranţa în închisoare, Sarkozy putând fi plasat într-o unitate pentru deţinuţi vulnerabili sau ţinut în izolare.

Luni dimineaţă, el s-a prezentat la parchetul financiar din Paris pentru a afla detaliile privind încarcerarea sa iminentă. El a sosit într-o maşină cu geamuri fumurii, apoi a plecat din nou după trei sferturi de oră fără să facă niciun comentariu, au observat jurnaliştii AFP. Un fotograf AFP l-a văzut apoi întorcându-se acasă.

Sarkozy neagă orice faptă ilegală şi a calificat verdictul drept „un scandal”.

Liderul Franţei între 2007 şi 2012, Sarkozy a fost condamnat la sfârşitul lunii septembrie. Fostul preşedinte a contestat imediat condamnarea, un nou proces fiind aşteptat în următoarele luni. Curtea de apel din Paris are la dispoziţie până la 18 luni pentru a-l organiza.

