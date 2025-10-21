Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a intrat la închisoare. „Simt o durere profundă pentru Franţa” VIDEO

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început marţi, 21 octombrie, să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare, pronunţată pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania sa electorală, o cădere politică spectaculoasă pentru un lider cunoscut cândva la nivel mondial pentru aroganţa şi gustul său pentru lumina reflectoarelor, scrie Reuters.

Sarkozy, care a fost preşedinte al Franţei între 2007 şi 2012, va deveni primul fost lider francez încarcerat după Al Doilea Război Mondial, după mareşalul Philippe Petain, fost colaborator nazist, notează Le Figaro.

Nicolas Sarkozy a fost încarcerat marţi dimineaţa, în jurul orei locale 9:30 (10:30, ora României), la închisoarea La Santé din Paris, care în trecut i-a găzduit pe militantul de stânga Carlos Şacalul şi pe liderul panamez Manuel Noriega.

„O, bine ai venit, Sarkozy!”, „Aici e Sarkozy!”, strigau deţinuţii din celule, potrivit AFP.

Sarkozy urma să treacă prin formalităţile administrative impuse tuturor noilor deţinuţi înainte de a fi îndrumat către celula sa.

De ce a fost condamnat

Ads

Pe 25 septembrie, tribunalul penal din Paris l-a condamnat pe fostul preşedinte francez de dreapta la cinci ani de închisoare. El a fost găsit vinovat de faptul că, în deplină cunoştinţă de cauză, şi-a lăsat colaboratorii Claude Guéant şi Brice Hortefeux să se întâlnească la Tripoli cu un demnitar al regimului lui Muammar Gaddafi pentru a discuta despre finanţarea secretă a campaniei sale prezidenţiale din 2007.

Muammar Gaddafi a fost ulterior răsturnat şi ucis în timpul revoltelor din Primăvara Arabă.

Deşi Sarkozy a fost găsit vinovat de conspiraţie cu apropiaţii săi pentru a orchestra schema de finanţare, el a fost achitat de acuzaţia de a fi primit sau utilizat personal fondurile.

El a negat în mod constant acuzaţiile şi a calificat cazul ca fiind motivat politic, afirmând că judecătorii au încercat să-l umilească.

Fostul preşedinte a atacat în apel decizia, dar natura sentinţei sale presupune că trebuie să meargă la închisoare în timp ce procesul în apel se derulează.

Sarkozy a fost deja condamnat într-un alt caz de corupţie, în care a fost găsit vinovat de încercarea de a obţine informaţii confidenţiale de la un judecător în schimbul unor favoruri profesionale, el executând sentinţa prin purtarea unei brăţări electronice la gleznă.

Ads

Ce a transmis Sarkozy înainte de încarcerare

Însoţit de soţia sa, Carla, Nicolas Sarkozy şi-a părăsit marţi dimineaţa domiciliul salutând mulţimea care se strânsese în faţa porţilor. S-a urcat apoi în maşina care s-a îndreptat spre arondismentul 14 din Paris, unde se află închisoarea La Santé. „Nicolas, te iubim!”, au scandat susţinătorii prezenţi.

🔴 L'ancien président 🇫🇷 Nicolas #Sarkozy a salué ses partisans à la sortie de son domicile. Il est désormais en route vers la prison de la Santé, où il sera incarcéré ⤵️ pic.twitter.com/NvIVketCE8 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 21, 2025

Ads

La mai puţin de treizeci de minute după ce şi-a părăsit locuinţa din arondismentul 16, Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé pentru prima sa zi de detenţie. O mare de jurnalişti erau adunaţi în faţa zidurilor cărămizii ale închisorii La Santé. Presa străină era de asemenea prezentă în număr mare. Zeci de poliţişti au fost mobilizaţi şi au blocat majoritatea străzilor din jurul închisorii, spre nemulţumirea celor care trebuiau să ajungă la muncă.

„Voi ţine capul sus”

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ţine capul sus, inclusiv la porţile închisorii”, declarase Sarkozy pentru ziarul La Tribune Dimanche, înainte de încarcerare.

Într-un text difuzat marţi dimineaţă pe contul său X, fostul preşedinte a denunţat din nou „un scandal judiciar” şi „un calvar” pe care spune că îl îndură „de mai bine de zece ani”. Nicolas Sarkozy asigură că „nu cere niciun avantaj, nicio favoare” şi spune că nu se plânge: „Vocea mea se aude”.

Ads

„Simt o durere profundă pentru Franţa”

El a afirmat că înfruntă această încercare „cu forţa de neclintit” care îl caracterizează: „Nu un fost preşedinte al Republicii este închis în această dimineaţă, ci un om nevinovat”, a scris Sarkozy, înainte de a încheia într-o notă gravă: „Simt o durere profundă pentru Franţa, care este umilită de expresia unei răzbunări care a dus ura la un nivel fără precedent. Nu am nicio îndoială. Adevărul va triumfa. Dar preţul pe care va trebui să-l plătim va fi zdrobitor”, a transmis fostul preşedinte.

Cum va fi viața în închisoare pentru fostul președinte

Sebastien Cauwel, care conduce sistemul penitenciar al ţării, inclusiv închisoarea La Santé, a declarat că fostul preşedinte va fi ţinut în izolare, din motive de siguranţă. „Va avea acces la curtea de exerciţii, singur, de două ori pe zi, va avea acces la o sală de activităţi în timp ce este singur şi va fi singur în celula sa”, a declarat Cauwel pentru RTL Radio.

Unitatea de izolare a lui Sarkozy din închisoarea La Santé din Paris se caracterizează prin faptul că deţinuţii sunt cazaţi în celule individuale şi ţinuţi separaţi în timpul activităţilor în aer liber din motive de securitate.

Ads

Condiţiile sunt similare cu cele din restul închisorii: celulele măsoară între 9 şi 12 metri pătraţi şi, în urma renovărilor, includ acum duşuri private.

Sarkozy va avea acces la un televizor - contra unei taxe lunare de 14 euro - şi la un telefon fix, dar nu şi la unul mobil.

Avocatul lui Sarkozy, Jean-Michel Darrois, a declarat pentru postul de radio Franceinfo că Sarkozy s-a pregătit pentru închisoare aducând cu el pulovere şi dopuri pentru urechi. „A pregătit câteva bagaje în care a pus câteva pulovere, deoarece închisorile pot fi reci, şi dopuri pentru urechi, deoarece ar putea fi mult zgomot”, a spus Darrois.

Sarkozy a declarat, de asemenea, pentru Le Figaro că va lua trei cărţi pentru prima sa săptămână în spatele gratiilor, printre care „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas – povestea unui om închis pe nedrept, care complotează să se răzbune pe cei care l-au trădat.

De ce intră în închisoare înainte de judecarea apelului

Decizia de a-l închide pe fostul preşedinte a stârnit indignarea aliaţilor politici ai lui Sarkozy şi a extremei drepte.

Ads

Cu toate acestea, hotărârea reflectă o schimbare în abordarea Franţei faţă de infracţiunile economice, în urma reformelor introduse de guvernul socialist anterior.

În anii 1990 şi 2000, mulţi politicieni condamnaţi au evitat complet închisoarea. Pentru a contracara percepţia de impunitate, judecătorii francezi emit din ce în ce mai des ordine de „execuţie provizorie” – care impun începerea imediată a executării pedepselor, chiar şi în cazul în care apelurile sunt în curs – au declarat experţi juridici şi politicieni pentru Reuters.

Lui Marine Le Pen, şefa extremei drepte, i-a fost interzis să candideze la funcţii publice în temeiul aceleiaşi dispoziţii de „executare provizorie”, în aşteptarea unui apel la începutul anului viitor.

Potrivit unui sondaj Elabe realizat pe 1 octombrie pentru BFM TV, 58% dintre francezi consideră că verdictul a fost imparţial, iar 61% susţin decizia de a-l trimite pe Sarkozy la închisoare fără a mai aştepta apelul.

Preşedintele Emmanuel Macron, care avea relaţii cordiale cu Sarkozy şi cu soţia sa, Carla Bruni, a confirmat luni că s-a întâlnit cu Sarkozy înainte de încarcerarea acestuia. Ministrul justiţiei, Gerald Darmanin, care este apropiat de Sarkozy, a declarat la radio France Inter că va merge să-l viziteze pe fostul preşedinte.

Ads