Noapte de coșmar pentru Nicolas Sarkozy în închisoarea din Paris. Ce i-au făcut deținuții

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut parte de o noapte tensionată în închisoarea La Santé din Paris. De cum s-a instalat, zeci de deținuți au început să-i strige numele și l-au agresat verbal. Țipetele violente s-au auzit inclusiv din afara penitenciarului.

Două gărzi de corp l-au însoțit marți pe fostul șef de stat și au fost plasați într-o celulă vecină, potrivit AFP.

Reprezentanții Ministerului de Interne au declarat: „Nu se pune problema asumării celui mai mic risc în ceea ce privește securitatea unui fost președinte.” Această protecție este asigurată „având în vedere statutul său și amenințările cu care se confruntă”, a explicat ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, miercuri.

„Aceasta este o decizie care vizează asigurarea siguranței sale, pe lângă, bineînțeles, tot ceea ce este implementat de administrația penitenciarului”, a adăugat ministrul de Interne la CNews/Europe 1.

Pe 25 septembrie, tribunalul penal din Paris l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea obținerii unei finanțări secrete a campaniei electorale din partea regimului libian.

Marți, Sarkozy, care a fost președintele Franței în perioada 2007-2012, a fost plasat în închisoarea La Santé pentru a executa o pedeapsă de cinci ani.

