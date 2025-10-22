Sarkozy nu își pierde paza personală nici la închisoare. Doi agenți de securitatea vor sta într-o celulă vecină și au grijă să nu i se întâmple nimic fostului președinte

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:06
144 citiri
Sarkozy nu își pierde paza personală nici la închisoare. Doi agenți de securitatea vor sta într-o celulă vecină și au grijă să nu i se întâmple nimic fostului președinte
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a intrat la închisoare Foto: Captură video/X/@France24_fr

Doi ofițeri de securitate îl supraveghează îndeaproape pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, încarcerat marți la închisoarea Santé din Paris, unde au fost plasați într-o celulă vecină pentru a-i asigura protecția. Măsura, confirmată de mai multe surse apropiate anchetei, reflectă nivelul ridicat de precauție impus de autorități în cazul unui fost șef de stat condamnat pentru asociere de răufăcători în dosarul libian.

Contactat de AFP, Ministerul Justiţiei a trimis la Ministerul de Interne, care nu a comentat.

”Este exclus să ne asumăm cel mai mic risc în privinţa securităţii unui fost preşedinte”, a declarat una dintre cele trei surse citate, fără să ofere detalii.

Nici anturajul lui Nicolas Sarkozy nu a comentat: ”Evaluarea ameninţării ţine de competenţa exclusivă a Ministerului de Interne. În subiectul extrem de sensibil al securităţii fostului preşedinte al Republicii (Nicolas Sarkozy), înţelegeţi că nu putem spune nimic în plus”.

Nicolas Sarkozy a sosit la închisoare marţi, la aproape o lună după ce a fost condamnat cu privire la asociere de răufăcători în dosarul libian.

”Se află aici pe o perioadă de minimum trei săptămâni sau o lună”, având în vedere că a depus o cere de eliberare, a declarat avocatul său Christophe Ingrain în faţa porţilor Închisorii Santé, după ce şi-a lăsat clientul înăuntru.

Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunţe asupra acestei cereri de eliberare - depusă imediat după încarcerare - în termen de două luni.

