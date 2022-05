Franta ar putea trimite "cateva sute de militari in plus" in Afganistan, a anuntat, marti, premierul Francois Fillon in Adunarea Nationala, dupa ce saptamana trecuta presedintele Nicolas Sarkozy anuntase suplimentarea contingentului francez, transmite AFP.

"Fortele noastre armate din Afganistan ar putea contribui mai mult la structurile de comanda, in special la Kabul, in antrenarea armatei afgane si in unitatile din provinciile afgane. Numarul lor va fi de ordinul a cateva sute sute de militari ", a spus Fillon in cadrul unei dezbateri parlamentare cu privire la operatiunea afgana.

Presedintele Sarkozy, aflat in Marea Britanie saptamana trecuta, a anuntat ca Franta va suplimenta contingentul din Afganistan daca NATO ii sustine propunerea privitoare la o strategie mai bine coordonata pentru Afganistan.

Franta are deja circa 1.500 militari in Afganistan, iar socialistii cerusera o dezbatere parlamentara inainte de trimiterea unor militari suplimentari. Opozitia l-a criticat pe Sarkozy pentru ca a facut anuntul in strainatate, inaintea oricarei dezbateri publice in tara.

Sarkozy urmeaza sa dea toate detaliile legate de initiativa franceza la summitul NATO de la Bucuresti, din perioada 2-4 aprilie. Presa scrisese ca ar fi vorba despre 1.000-1.200 de militari, printre care unitati ale fortelor speciale.

Potrivit unor surse oficiale franceze, Parisul este dispus sa trimita cateva sute de militari in estul afgan, dar Sarkozy vrea ca membrii NATO sa defineasca o politica foarte clara pentru aceasta tara, in special dorind garantii ca aliatii s-ar retrage din Afganistan impreuna, mai degraba decat unilateral si vor participa mai mult la programele de ajutor civil.

Conform Constitutiei franceze, presedintele poate trimite trupe in zonele de conflict fara aprobarea Parlamentului, insa ministrii le-au promis socialistilor o dezbatere.