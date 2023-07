Sarkozy cere UE suspendarea relatiilor economice si financiare cu Libia

Presedintele francez, Nicolas Sarkozy, a solicitat, miercuri, cu ocazia Consiliului de Ministri, suspendarea relatiilor economice si financiare intre Uniunea Europeana si regimul presedintelui libian Moammar Gaddafi.

Criticat aspru pentru ca in 2007 l-a primit la Elysee pe Gaddafi, Nicolas Sarkozy a vorbit miercuri despre criza din Libia. El a denuntat "reprimarea brutala si sangeroasa", solicitand comunitatii internationale "sa nu ramana spectator la aceste incalcari ale drepturilor omului", potrivit TF1 News.

Totodata, liderul francez a cerut Uniunii Europene sa "adopte rapid sanctiuni concrete", "pentru ca toti cei care sunt implicati in aceste violente in curs sa stie ca trebuie sa-si asume consecintele actiunilor lor. Aceste masuri vizeaza in primul rand posibilitatea de a-i aduce in justitie, interzicerea accesului pe teritoriul Uniunii Europene si supravegherea miscarilor financiare", a mai spus Sarkozy.

In plus, Sarkozy a cerut Uniunii Europene sa isi suspende relatiile "economice, comerciale si financiare cu Libia, pana la noi ordine".

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene vor dezbate acest subiect in cursul dupa amiezii de miercuri, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc la Bruxelles.

Potrivit datelor oficiale, violentele din Libia au provocat moartea a aproximativ 300 de oameni.

