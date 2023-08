Klaus si Kaczynski, presedintii care vor pune capat ambitiilor lui Sarkozy

Ambitiile lui Nicolas Sarkozy de a gasi o solutie rapida la criza deschisa prin respingerea Tratatului de la Lisabona de catre alegatorii irlandezi se lovesc de rezistenta presedintilor ceh si polonez, Vaclav Klaus, respectiv Lech Kaczynski.

Inca de la inceputul presedintiei franceze a Uniunii Europene, cei doi sefi de stat au tinut sa aminteasca faptul ca Frantei ii va fi greu sa limiteze problema numai la Irlanda, asa cum doreste Nicolas Sarkozy.

Lech Kaczynski a decis sa blocheze ratificarea tratatului atat timp cat nu il aproba Irlanda, in timp ce Vaclav Klaus a facut totul pentru ca Parlamentul ceh sa nu aprobe ratificarea.

Pozitiile lor arunca numeroase umbre asupra sanselor unui text aflat deja in pericol, dupa ce majoritatea alegatorilor irlandezi l-au respins prin referendum, in 12 iunie. Pentru a intra in vigoare, tratatul trebuie ratificat de cele 27 de state membre UE.

"Daca Irlanda ia o alta decizie (...), fara a-si schimba Constitutia, la fel cum a fost luata si prima, Polonia nu va reprezenta un obstacol", a explicat miercuri seara presedintele polonez, intr-un interviu acordat AFP. intre timp, textul care vizeaza sa imbunatateasca functionarea Uniunii Europene este "fara obiect", apreciaza el.

Mai radical, presedintele ceh vrea abandonarea tratatului, care ar reprezenta un pas in plus catre mai multa integrare europeana, pe care el o refuza.

Cei doi lideri, care afirma ca se apreciaza reciproc, stiu ca vor fi supusi la presiuni exercitate de principalele tari din UE, in primul rand de Paris, care este hotarat sa gaseasca o solutie la criza in cele sase luni de presedintie franceza a UE.

Marti seara, Nicolas Sarkozy a facut apel direct la moralitatea si onestitatea lui Lech Kaczynski, cerandu-i acestuia sa ratifice textul pe care el insusi l-a negociat si l-a semnat la Lisabona.

