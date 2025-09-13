Liderii UE au cazut de acord pe tema unui plan de iesire din criza

Liderii UE au ajuns miercuri seara la un acord asupra unui plan pentru a face fata crizei pietelor, care continua si ameninta sa declanseze recesiunea economica, si au exercitat presiuni asupra Washingtonului pentru a-si reforma rapid si in profunzime sistemul financiar.

Ei sunt divizati, insa in ceea ce priveste planul de actiuni impotriva incalzirii climatice, care ar fi urmat sa fie finalizat pana a sfarsitul anului.

Italia si Polonia cer ca masurile prevazute sa fie flexibilizate, in contextul crizei financiare actuale, relateaza AFP.

Cele doua tari cer sa fie luat in calcul contextul economic nefavorabil si sa se limiteze constrangerile prevazute pentru industrie si eforturile cerute in materie de reducere a gazelor cu efect de sera.

In ceea ce priveste situatia de pe piete, "toata Europa, fara exceptie, aproba masurile planului de actiune adoptat duminica de Eurogrup", a anuntat miercuri seara seful statului francez, Nicolas Sarkozy, dupa prima zi a summitului UE de la Bruxelles.

Planul prevede in primul rand nationalizarea bancilor aflate in dificultate si garantarea imprumuturilor interbancare. Setul de masuri a fost adoptat numai de tarile din Zona euro, dupa modelul britanic, si urmeaza sa fie aprobat si de restul statelor membre UE.

Valoarea estimata a planului se ridica la aproape 2.000 de miliarde de euro, adica de aproape patru ori mai mult decat cel american (700 de miliarde de dolari, echivalentul a 512 miliarde de euro).

Cehia, stat liberal, sceptic fata de o intoarcere a interventionismului statului in economie, si-a exprimat rezervele fata de unele aspecte minore ale planului, care nu va fi adoptat oficial joi din aceasta cauza, potrivit diplomatilor.

Europenii, care au preferat mult timp principiul "cavalerului singuratic" in fata crizei, nu isi pot permite sa tergiverseze prea mult acest dosar, deoarece pietele financiare sunt foarte sensibile. Majoritatea burselor din lume au scazut din nou miercuri, dupa acalmia de la inceputul saptamanii.

Dupa criza financiara, se prolifereaza criza economica, existand riscul ca Statele Unite si mai multe tari din Europa sa intre in recesiune.

Presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy, a convins UE in ansamblu sa sprijine convocarea unui summit international pentru reformarea sistemului financiar pana la sfarsitul anului, la care sa participe si tarile G8 si marile economii emergente, ca India sau China.

Criza financiara a avut un impact colateral la summit asupra planului european de lupta impotriva incalzirii climatice, prin care Europa incearca sa dea un exemplu restului lumii in ceea ce priveste reducerile importante de emisii de gaze cu efect de sera.

Summitul a fost marcat din nou de o situatie delicata provocata de Polonia. Presedintele Lech Kaczynski si-a impus prezenta in fata premierului Donald Tusk, dar a evitat o disputa cu acesta in public, acceptand sa paraseasca sala de reuniuni dupa scurt timp.

