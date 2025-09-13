Liderii UE au cazut de acord pe tema unui plan de iesire din criza

Joi, 16 Octombrie 2008, ora 07:50
1141 citiri
Liderii UE au cazut de acord pe tema unui plan de iesire din criza

Liderii UE au ajuns miercuri seara la un acord asupra unui plan pentru a face fata crizei pietelor, care continua si ameninta sa declanseze recesiunea economica, si au exercitat presiuni asupra Washingtonului pentru a-si reforma rapid si in profunzime sistemul financiar.

Ei sunt divizati, insa in ceea ce priveste planul de actiuni impotriva incalzirii climatice, care ar fi urmat sa fie finalizat pana a sfarsitul anului.

Italia si Polonia cer ca masurile prevazute sa fie flexibilizate, in contextul crizei financiare actuale, relateaza AFP.

Cele doua tari cer sa fie luat in calcul contextul economic nefavorabil si sa se limiteze constrangerile prevazute pentru industrie si eforturile cerute in materie de reducere a gazelor cu efect de sera.

In ceea ce priveste situatia de pe piete, "toata Europa, fara exceptie, aproba masurile planului de actiune adoptat duminica de Eurogrup", a anuntat miercuri seara seful statului francez, Nicolas Sarkozy, dupa prima zi a summitului UE de la Bruxelles.

Planul prevede in primul rand nationalizarea bancilor aflate in dificultate si garantarea imprumuturilor interbancare. Setul de masuri a fost adoptat numai de tarile din Zona euro, dupa modelul britanic, si urmeaza sa fie aprobat si de restul statelor membre UE.

Valoarea estimata a planului se ridica la aproape 2.000 de miliarde de euro, adica de aproape patru ori mai mult decat cel american (700 de miliarde de dolari, echivalentul a 512 miliarde de euro).

Cehia, stat liberal, sceptic fata de o intoarcere a interventionismului statului in economie, si-a exprimat rezervele fata de unele aspecte minore ale planului, care nu va fi adoptat oficial joi din aceasta cauza, potrivit diplomatilor.

Europenii, care au preferat mult timp principiul "cavalerului singuratic" in fata crizei, nu isi pot permite sa tergiverseze prea mult acest dosar, deoarece pietele financiare sunt foarte sensibile. Majoritatea burselor din lume au scazut din nou miercuri, dupa acalmia de la inceputul saptamanii.

Dupa criza financiara, se prolifereaza criza economica, existand riscul ca Statele Unite si mai multe tari din Europa sa intre in recesiune.

Presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy, a convins UE in ansamblu sa sprijine convocarea unui summit international pentru reformarea sistemului financiar pana la sfarsitul anului, la care sa participe si tarile G8 si marile economii emergente, ca India sau China.

Criza financiara a avut un impact colateral la summit asupra planului european de lupta impotriva incalzirii climatice, prin care Europa incearca sa dea un exemplu restului lumii in ceea ce priveste reducerile importante de emisii de gaze cu efect de sera.

Summitul a fost marcat din nou de o situatie delicata provocata de Polonia. Presedintele Lech Kaczynski si-a impus prezenta in fata premierului Donald Tusk, dar a evitat o disputa cu acesta in public, acceptand sa paraseasca sala de reuniuni dupa scurt timp.

Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat sâmbătă, 13 septembrie, că ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, neagreată de partidul său, ar putea crește...
Care este abilitatea numărul 1 de care ai nevoie pentru a transforma o idee într-o afacere de succes, potrivit unui miliardar celebru
Care este abilitatea numărul 1 de care ai nevoie pentru a transforma o idee într-o afacere de succes, potrivit unui miliardar celebru
Fie că ascultă ideile unui angajat, fie că ia în considerare investiția într-un startup, co-fondatorul Virgin Group, Richard Branson, spune că se uită după o calitate esențială la...
#summit, #criza, #financiara, #Nicolas Sarkozy, #Italia, #Polonia, #incalzire, #climatica , #stiri Nicolas Sarkozy
Comentarii
C
cuscop
rank 1
Bine ati venit la noua ordine mondiala, unde crizele sunt create de sus...
Bine ati venit la noua ordine mondiala, in curand vor angaja si politisti si
oameni in armata din... Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Acolo nici Iohannis nu putea sa intre!" Adevarul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le facea lui Cristi Borcea

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grindeanu, îngrijorat după ce a auzit că prețurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. "Decizia asta nu am discutat-o în Coaliție"
  2. Care este abilitatea numărul 1 de care ai nevoie pentru a transforma o idee într-o afacere de succes, potrivit unui miliardar celebru
  3. „Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte”, susține ministrul Finanțelor
  4. Cine este noul director interimar la Apele Române care ”are un mandat foarte clar de reorganizare”. Anunțul ministrei Mediului VIDEO
  5. Ratingul României nici nu urcă, nici nu coboară. Anunțul făcut de Moody's. De ce perspectiva rămâne negativă
  6. Cresc ratele pentru sute de mii de români. Risc ca şi dobânzile fixe să se majoreze și ele. „Pentru a contracara noile măsuri fiscale”
  7. E oficial. România a transmis PNRR renegociat către Comisia Europeană. Au fost eliminate proiecte de 7 miliarde de euro. Unde sunt cele mai mari pierderi
  8. Secretarul general al OCDE, organizație la care România vrea să adere, vine luni la București. Ce întâlniri are pe agendă
  9. ArcelorMittal oprește definitiv producția la fabrica din Hunedoara. Ce se va întâmpla cu cei aproape 500 de angajați români
  10. Record la prețul global al cărnii și al uleiului. Carnea de vită și uleiul de floarea-soarelui devin lux