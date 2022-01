Sarkozy pleaca luni la Moscova

Parisul spera sa obtina luni de la Moscova, in urma vizitei lui Nicolas Sarkozy, un acord asupra datei retragerii trupelor sale din Georgia si momentului cand vor incepe discutiile despre stabilitate si securitate in Osetia de Sud si Abhazia, a anuntat vineri Presedintia, citata de AFP.

"Obiectivul nostru principal luni va fi sa incercam sa obtinem date precise, mecanisme si angajamente care sa garanteze incheierea retragerii tuturor efectivelor ruse inca prezente pe teritoriul georgian, cu exceptia Osetiei de Sud si Abhaziei", a declarat o sursa din anturajul presedintelui francez.

Dezbaterea privitoare la prezenta trupelor ruse in cele doua republici separatiste georgiene pe care Moscova le-a recunoscut unilateral va avea loc "mai tarziu", a adaugat aceeasi sursa. "Nu vom atinge acest subiect luni", a precizat oficialul citat.

Punctul 5 al acordului semnat in august de presedintii rus Dmitri Medvedev si georgian Mihail Saakasvili in urma medierii lui Nicolas Sarkozy, presedintele in exercitiu al Uniunii Europene, stipuleaza ca "fortele militare ruse trebuie sa se retraga pe liniile ocupate anterior declansarii ostilitatilor".

Franta spera sa obtina luni de la Moscova "o data si un loc" pentru demararea "discutiilor internationale despre modalitatile de a mentine securitatea si stabilitatea in Abhazia si Osetia de Sud", prevazute la punctul 6al acordului de incetare al focului din august.

"Am fi multumiti si daca rusii ar accepta in principiu demararea acestor discutii", a declarat sursa de la Elysee.

Presedintele francez merge luni la Moscova si la Tbilissi, insotit de presedintele Comisiei Europene Jose Manuel Barroso si seful diplomatiei europene Javier Solana.

Ads