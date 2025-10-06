Nicole Cherry, ajutată de părinți să treacă peste comentariile de hate de la începutul carierei: „Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură”

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:02
Nicole Cherry, ajutată de părinți să treacă peste comentariile de hate de la începutul carierei: „Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură”
Nicole Cherry la un eveniment FOTO: Instagram/ Nicole Cherry

Nicole Cherry își amintește cu recunoștință de sprijinul părinților săi, care au fost mereu alături de ea, mai ales în momentele dificile de la începutul carierei. Mama și tatăl artistei au fost stâlpii ei de rezistență atunci când solista s-a confruntat cu critici și atacuri nejustificate, protejând-o și încurajând-o să meargă mai departe.

Cu o carieră începută la doar 14 ani, Nicole Cherry a devenit rapid un nume important în muzica românească. Hitul „Memories” a rămas mult timp în topuri, iar piesele care i-au urmat s-au bucurat de succes similar.

„Îi datorez tatălui meu tot ceea ce sunt astăzi”

La 26 de ani, artista este mândră de realizările sale, dar subliniază că familia a avut un rol crucial în parcursul ei. Tatăl ei a fost mereu prezent la studio, la repetiții și la concerte, continuând să fie unul dintre cei mai mari susținători ai ei. Mai mult, Nicole a recunoscut că, în primii ani ai carierei, a fost afectată de comentarii negative, iar părinții i-au oferit sprijin emoțional.

„Îi datorez tatălui meu tot ceea ce sunt astăzi și familiei mele, în general, pentru că au reușit să păstreze acest echilibru perfect între copilul Nicole Cherry și artistul Nicole Cherry. Gândiți-vă că eu aveam 14 ani și foooarte multe lucruri de făcut pentru vârsta aceea fragedă. A fost destul de greu și pentru ei să gestioneze totul. Stau să analizez acum, mamă fiind, cum aș fi procedat eu în locul lor și pot să spun că mi-ar fi fost greu. O să le fiu veșnic recunoscătoare și le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia pentru tot sprijinul, pentru că au reușit să mă ajute în toată această perioadă, mai ales că m-am confruntat și cu hate și cu multe alte situații neprevăzute”, a povestit vedeta.

Nicole a vorbit și despre perioada dificilă din primii ani de carieră, când a fost afectată de comentarii negative, dar familia a fost mereu alături de ea, încurajând-o și oferindu-i încredere în propriile forțe.

„Da. La începutul carierei, da, a fost greu. Toată lumea este surprinsă, dar am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu. A contat enorm că părinții mei au fost lângă mine. Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură, mai ales la vârsta pe care o aveam. E greu și când ești adult, darămite când ești copil”, a declarat Nicole Cherry pentru Viva.ro.

