Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după aniversarea de 7 ani împreună: „Lucrăm împreună/ Este un sprijin enorm”

La 26 de ani, Nicole Cherry a învățat că armonia între viața personală și cea profesională se obține prin decizii asumate și organizare atentă. După șapte ani de relație cu Florin Popa, artista jonglează cu succes între concerte, familie și rolul de parteneră, fără a lăsa lucrurile la voia întâmplării.

Cu ocazia aniversării a șapte ani de relație, Nicole Cherry a împărtășit cu fanii un mesaj plin de emoție pe rețelele sociale, alături de imagini în care apare cu soțul și fiica lor, Anastasia:

„La mulți ani nouă. Nu este întotdeauna perfect, dar este întotdeauna real. Și e al nostru. Te iubesc”, a scris artista.

Cum îmbină viața de familie cu responsabilitățile profesionale

Într-un interviu recent, Nicole a vorbit despre relația lor și despre modul în care reușesc să mențină echilibrul între viața de cuplu și carieră:

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit Nicole Cherry pentru VIVA!.

Părinții lor și ajutorul unei bone responsabile îi sprijină în creșterea micuței Anastasia, astfel încât cei doi să poată jongla între muncă și familie:

„Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a mai adăugat artista.

